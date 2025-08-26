BOUCHERVILLE, QC, le 26 août 2025 /CNW/ - Delpharm est fière d'annoncer aujourd'hui une étape déterminante dans la modernisation de ses installations de Boucherville, grâce à une contribution gouvernementale de 60 millions de dollars annoncée par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, en présence du ministre de la Santé, M. Christian Dubé.

Cette contribution s'ajoute à un investissement déjà confirmé de 60 millions de dollars du gouvernement fédéral, annoncé en mars dernier, ainsi qu'à 100 millions de dollars en capital privé, pour un total de 220 millions de dollars. Cet investissement permettra de transformer le site de Delpharm Boucherville en installation pharmaceutique de calibre mondial d'ici 2031.

Une transformation stratégique pour la souveraineté pharmaceutique du Québec

Cette modernisation, rendue possible grâce à l'appui du gouvernement du Québec, vise à agrandir l'usine et installer une nouvelle ligne de remplissage stérile, à la fine pointe de la technologie et permettra aussi de renouveler 95% des équipements actuels, tout en augmentant de façon significative la capacité de production, en réponse à la croissance de la demande pour les médicaments injectables.

« Je suis fière d'annoncer cet investissement de 60 millions de dollars pour une entreprise qui contribue à la prospérité du secteur des sciences de la vie au Québec. En s'alliant avec Delpharm et en investissant dans son succès, notre gouvernement s'assure de renforcer nos chaînes d'approvisionnement et de pérenniser la demande du marché hospitalier. Ce partenariat aura des effets positifs sur notre système de santé, mais également sur la position stratégique du Québec dans le secteur pharmaceutique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Delpharm est un fournisseur stratégique pour le réseau québécois de la santé, qui utilise abondamment les produits conçus par l'entreprise à Boucherville. Son site de fabrication est d'ailleurs le plus important au Canada dans la production de médicaments stériles injectables, dont une part significative est destinée aux marchés québécois et canadien. Cet investissement permettra à Delpharm de renforcer sa capacité d'innovation et de production. Toutes mes félicitations à l'entreprise pour cette expansion porteuse d'avenir! »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Nous soulignons l'engagement du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, un partenaire de premier plan, dans la volonté de renforcer l'autonomie pharmaceutique du Québec. Nous tenons également à saluer notre partenaire de longue date Sandoz, avec qui nous avons renouvelé un contrat de 10 ans pour la production de médicaments génériques hospitaliers. Cette entente assure un approvisionnement local, stable et fiable pour les patients du Québec et du Canada. »

Mathieu Grondin, directeur du site de Delpharm Boucherville

Un site névralgique pour le système de santé canadien

Delpharm Boucherville joue un rôle stratégique dans la chaîne d'approvisionnement en médicaments essentiels. Selon une étude commandée par son partenaire Sandoz, le site fabrique 20 des 100 médicaments considérés comme les plus critiques pour le système de santé canadien. Ces produits injectables stériles sont utilisés quotidiennement dans les blocs opératoires et les unités de soins intensifs du pays. Selon les estimations de l'entreprise, 3 000 doses de médicaments fabriqués à Boucherville sont administrées chaque heure aux patients québécois.

Des retombées concrètes pour le Québec

Grâce au soutien du gouvernement provincial, ce projet générera des bénéfices tangibles pour l'économie et la société québécoise :

Plus de 500 emplois spécialisés préservés ;

100 millions de dollars injectés chaque année dans l'économie locale, en salaires et en achats auprès de fournisseurs québécois.

Delpharm remboursera à terme 105 des 120 millions de dollars des aides gouvernementales obtenues, en plus des dividendes qui seront versés par l'entreprise au gouvernement du Québec.

À propos de Delpharm Boucherville

Le site de Delpharm Boucherville, basé au Canada, fabrique annuellement 65 millions d'unités principalement à destination du marché canadien, générant un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars. Il se spécialise dans la production de médicaments injectables stériles conditionnés en fioles et en ampoules, fournissant des traitements essentiels et parfois vitaux aux patients des systèmes de santé canadien et américain.

À propos de Delpharm

Delpharm est un leader mondial dans la fabrication en sous-traitance et le développement de médicaments. L'entreprise produit plus d'un milliard de boîtes par an sur ses sites de production (11 en France, 2 au Canada, 2 en Italie, 2 aux Pays-Bas et 1 en Pologne), fournissant la majorité des formes posologiques disponibles sur le marché : comprimés, fioles, ampoules, seringues préremplies, médicaments lyophilisés, suspensions, solutions, pommades et gélules molles. Delpharm dispose également d'un centre de développement stérile aux Pays-Bas. L'entreprise emploie plus de 6 500 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,65 milliard de dollars en 2024.

