BOUCHERVILLE, QC, le 18 mars 2025 /CNW/ - Delpharm, un leader mondial de la sous-traitance pharmaceutique annonce aujourd'hui la conclusion d'une entente avec le gouvernement du Canada pour la modernisation de ses installations à Boucherville.

Cette annonce permettra à Delpharm de pérenniser son site de Boucherville au pays. La modernisation sécurisera aussi la chaîne d'approvisionnement locale en médicaments injectables stériles. Rappelons que l'usine de Boucherville produit 20 médicaments figurant sur la liste des 100 médicaments critiques pour le système de santé canadien. Elle est donc un acteur majeur dans l'approvisionnement des produits génériques essentiels pour les chirurgies et les soins intensifs à travers le pays.

Cette annonce survient quelques semaines après la signature d'une entente de 10 ans entre Delpharm et Sandoz. Ce partenariat garantit un approvisionnement stable et fiable en médicaments critiques pour les Canadiens, renforçant ainsi l'autonomie sanitaire du pays dans un contexte où les chaînes d'approvisionnement mondiales sont bouleversées.

Ce plan de modernisation prévoit un investissement global s'élevant à plus de 200 millions de dollars canadiens, et préservera plus de 500 emplois hautement qualifiés au Québec. S'étendant jusqu'en 2031, il comprend entre autres l'agrandissement du site et l'installation d'une nouvelle ligne de remplissage à la fine pointe de la technologie, et la mise aux nouvelles normes de Santé Canada de ses équipements actuels. À terme, 95 % des équipements auront été renouvelés.

« En accroissant notre capacité intérieure de fabrication de produits injectables stériles, nous nous consolidons une chaîne d'approvisionnement canadienne et garantissons un accès aux médicaments dont nos concitoyens ont besoin. L'investissement annoncé aujourd'hui soutient l'innovation dans le secteur de la biofabrication et renforce la sécurité sanitaire et la résilience économique au Canada, » affirme la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand.

Mathieu Grondin, directeur du site, souligne l'importance de cette intervention déterminante : « Cette transformation fera de notre site une installation de calibre mondial, en plus d'augmenter significativement notre capacité de production et notre compétitivité. Les médicaments injectables que nous produisons au site pour Sandoz sont nécessaires dans presque toutes les chirurgies réalisées au Canada et utilisés pour traiter les patients dans les unités de soins intensifs. Cette réalité fait du partenariat Sandoz-Delpharm une composante essentielle au bon fonctionnement du système de santé du pays. Au nom de tous les employés, je tiens à saluer le soutien du gouvernement fédéral ainsi que la confiance conférée par notre client Sandoz, car ce succès résulte de notre engagement conjoint, sans quoi ce projet n'aurait pu voir le jour. »

Stéphane Lepeu, directeur général délégué de Delpharm, explique la portée de ce partenariat : « Avec cet investissement, nous renforçons l'attractivité du site de Boucherville, référencé comme notre centre d'expertise stérile et biologique pour le marché nord-américain ». Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de croissance de Delpharm, qui consolide sa position parmi les cinq principaux fabricants sous contrat (CDMO) au monde.

Laurel Broten, PDG d'Investir au Canada ajoute : « Delpharm est un exemple exceptionnel du type d'entreprises visionnaires qu'Investir au Canada cherche à attirer : une entreprise engagée dans la croissance à long terme, l'innovation continue et offrant un impact significatif dans l'écosystème des sciences de la vie au Canada. Nous sommes fiers d'avoir soutenu Delpharm tout au long leur processus d'investissement et nous avons bien hâte de voir leurs investissements continuer à apporter des avantages durables aux Canadiens. Merci, Delpharm, d'avoir choisi le Canada comme partenaire de confiance dans votre réussite. »

À propos de Delpharm Boucherville

Le site de Delpharm Boucherville, basé au Canada, fabrique 65 millions d'unités principalement à destination de l'Amérique du Nord, générant un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars canadiens par an. Il se spécialise dans la production de médicaments stériles conditionnés en fioles et en ampoules, fournissant des traitements essentiels et parfois vitaux aux systèmes de santé canadien et américain, particulièrement aux établissements hospitaliers.

À propos de Delpharm

Delpharm est un leader mondial dans la fabrication en sous-traitance et le développement de médicaments. L'entreprise produit plus d'un milliard de boîtes par an sur ses sites de production (11 en France, 2 en Italie, 2 au Canada, 2 aux Pays-Bas et 1 en Pologne), fournissant la majorité des formes posologiques disponibles sur le marché : comprimés, fioles, ampoules, seringues préremplies injectables, médicaments lyophilisés, suspensions, solutions, pommades et gélules molles. Delpharm dispose également d'un centre de développement stérile aux Pays-Bas. L'entreprise emploie plus de 6 500 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,65 milliard de dollars canadiens en 2024.

