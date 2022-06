Délit d'initié - L'Autorité poursuit Justin Méthot, Jean-François Neault et Claude Gariépy

MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a intenté une poursuite pénale dans le district judiciaire de Montréal à l'encontre de Justin Méthot, Jean-François Neault et Claude Gariépy. La poursuite comporte un total de neuf chefs d'accusation.

Plus précisément, Justin Méthot fait face à un chef d'accusation pour avoir communiqué une information privilégiée sur les titres de Groupe Colabor inc. (« Colabor »), en contravention aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières (la « LVM »).

De son côté, Jean-François Neault est visé par sept chefs d'accusation, également pour avoir communiqué une information privilégiée sur les titres de Colabor, en contravention aux articles 188 et 189 de la LVM.

Enfin, Claude Gariépy, ancien président et chef de la direction de Colabor, fait face à un chef d'accusation pour avoir réalisé une opération sur le titre de Colabor alors qu'il disposait d'une information privilégiée, en contravention aux articles 187 et 189 de la LVM.

Selon l'enquête menée par l'Autorité, Justin Méthot aurait appris le départ du président et chef de la direction de Colabor d'alors, Lionel Ettedgui, et aurait transmis cette information à Jean-François Neault, qui l'aurait transmise à plusieurs autres personnes, dont Claude Gariépy, le tout avant l'annonce officielle. Claude Gariépy aurait vendu toutes les actions ordinaires de Colabor qu'il détenait aussitôt qu'il aurait appris l'information, évitant ainsi une perte due à la baisse du cours de l'action de l'entreprise à la suite de l'annonce.

Suivant l'enregistrement d'un plaidoyer par les défendeurs, le tribunal devra se prononcer à la lumière de la preuve qui sera administrée devant lui.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

