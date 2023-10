Délégation de l'ONU au Québec : l'économie sociale au cœur des stratégies de développement durable

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Une délégation de l'ONU est de passage au Québec cette semaine dans le cadre du quatrième symposium technique du Groupe de travail inter agences des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire (UNTFSSE) afin de poursuivre les avancées de l'économie sociale et solidaire dans le monde et amplifier ses retombées positives pour les communautés.

Rappelons qu'après des années d'efforts soutenus de la part du Groupe de travail, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 18 avril 2023, la résolution Promouvoir l'Économie sociale et solidaire pour le développement durable.

Le Chantier de l'économie sociale se réjouit de la venue de cette délégation à Montréal, et au Québec, qui témoigne de l'intérêt que représente l'écosystème d'économie sociale québécois à l'échelle internationale. Ce sera l'occasion pour différents acteurs du mouvement de l'économie sociale de présenter à la délégation le modèle québécois, ses caractéristiques distinctives et les éléments qui font son succès.

« L'entrepreneuriat collectif bénéficie d'un écosystème de soutien diversifié et résilient. C'est le fruit d'un travail de collaboration entre les acteurs de l'économie sociale et leurs partenaires, dont, soulignons-le, les gouvernements de tous les paliers », explique Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale.

La création du Groupe de travail inter agences et la résolution adoptée en avril à l'Assemblée générale des Nation unies sont des réponses à une préoccupation croissante au sein de l'ONU de repenser le développement à la suite de multiples crises mondiales.

Notons d'ailleurs que de nombreuses organisations québécoises contribuent activement au renforcement des conditions de développement de l'économie sociale et solidaire à l'échelle mondiale en participant à différents réseaux internationaux de l'économie sociale. La présence de la délégation de l'ONU sera donc une occasion de plus pour les acteurs québécois de l'économie sociale de poursuivre cette collaboration riche en apprentissages.

L'économie sociale au Québec: un modèle qui se construit depuis plus de 100 ans!

Si cette résolution n'arrive qu'en 2023 sur la scène internationale, l'économie sociale fait partie de l'ADN du Québec depuis plus de cent ans. Partout sur le territoire québécois, des communautés mobilisent les forces de leurs milieux, notamment par le biais de l'entrepreneuriat collectif, pour répondre à leurs besoins et ainsi créer une richesse collective importante. La présence de diverses organisations régionales qui soutiennent le développement de l'économie sociale et des entreprises collectives a permis au fil des décennies de bâtir un écosystème fort, résilient et ancré localement.

« L'économie sociale, particulièrement au Québec, est un modèle de développement par lequel les solutions les plus porteuses et innovantes émergent des communautés elles-mêmes et sont appuyées par des structures locales, comme les Pôles d'économie sociale. Et, c'est là la clé du succès, comprendre qu'en soutenant les structures et organisations qui appuient les communautés, on soutient et renforce l'ensemble de l'écosystème », conclut Laurent Levesque, président du Chantier de l'économie sociale.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

