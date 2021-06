MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW/ - BMO félicite Deland Kamanga, qui a été nommé champion aux Prix honorifiques 2021 (catégorie Dirigeant de société ou d'entreprise) en reconnaissance de ses contributions transformationnelles à l'avancement des femmes et à la défense de l'inclusion en milieu de travail.

Un modèle de leadership inclusif, Deland Kamanga a une profonde passion pour la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en milieu de travail. En sa qualité de chef, Marchés mondiaux, BMO Marchés des capitaux, il encourage les cadres dirigeants à se faire des défenseurs de l'inclusion et de la diversité, et incite tous les employés à vivre ces valeurs. Il a joué un rôle déterminant dans l'amélioration des programmes et des politiques qui favorisent une culture plus inclusive, y compris les stages de retour, les congés parentaux et les procédures d'embauche qui affectent directement les femmes. Sa contribution a conduit à une présence accrue de femmes à tous les niveaux des Marchés mondiaux et à davantage de femmes ayant le potentiel d'accéder à des postes de direction au sein de l'entreprise.

« Del incarne la raison d'être de BMO - Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires - et prend à cœur l'engagement de notre Banque à éliminer les obstacles à l'inclusion, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. À titre de membre actif de longue date du Comité des leaders sur la diversité, l'équité et l'inclusion de BMO et de coprésident du Comité de direction sur la diversité de BMO Marchés des capitaux, Del a contribué à unifier les équipes et à les mobiliser en mettant l'accent sur la vision d'un milieu de travail inclusif et équitable. »

Depuis 2010, les Prix honorifiques de Catalyst récompensent chaque année ceux et celles qui contribuent à l'avancement des femmes et à la création de milieux de travail inclusifs dans le monde des affaires canadien. Les candidats font l'objet d'un processus de sélection rigoureux. Les lauréats de 2021 illustrent bien les conclusions de la recherche de Catalyst selon lesquelles les milieux de travail diversifiés et inclusifs ouvrent la voie à l'innovation, à la citoyenneté d'équipe, à la productivité et à de meilleurs résultats commerciaux. Les champions recevront leurs prix lors des Prix honorifiques 2021 de Catalyst, une conférence virtuelle dynamique qui aura lieu les 27 et 28 octobre 2021.

À propos de Catalyst

Catalyst est un organisme mondial sans but lucratif qui travaille de concert avec des PDG parmi les plus reconnus et des entreprises de premier plan aux fins de créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Fondée en 1962, Catalyst encourage le changement grâce à des recherches pionnières, des outils pratiques et des solutions éprouvées pour accélérer et faire progresser les femmes vers le leadership, car le progrès des femmes est un progrès pour tous.



À propos des Prix honorifiques de Catalyst

Les Prix honorifiques de Catalyst récompensent des personnes constituant des modèles exceptionnels qui accélèrent les progrès des femmes dans les milieux de travail. Lancés au Canada en 2010, les Prix honorifiques de Catalyst ont reconnu jusqu'ici 48 personnes remarquables qui représentent la référence en matière de leadership inclusif.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

