Déjà 365 jours : Affaires express BMO a aidé des milliers de propriétaires de petites entreprises canadiennes à économiser du temps et de l'énergie à réinvestir dans leurs activités

Depuis octobre 2018, Affaires express a aidé plus de 4 500 propriétaires de petites entreprises et leur a fait économiser plus de 67 000 heures

Pour plus de commodité, Affaires express BMO sera mise à la disposition des petites entreprises sur BMO.com en 2020

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW/ - Affaires express BMO a aidé des milliers de petites entreprises canadiennes à obtenir des capitaux plus rapidement et plus facilement depuis son lancement l'an dernier. La plateforme de prêt aux petites entreprises a considérablement réduit le temps nécessaire pour faire une demande de prêt, de plusieurs jours à environ 20 minutes.

« À BMO, nous soutenons les aspirations des propriétaires de petites entreprises. Les PME sont le moteur de l'économie réelle et elles représentent plus de 90 pour cent des effectifs du secteur privé au Canada, a déclaré Arun Kumar, chef, Services bancaires aux petites entreprises, BMO Banque de Montréal. Nous comprenons que le temps est le bien le plus précieux du propriétaire d'une petite entreprise. En créant Affaires express BMO, nous avons repensé le mode de financement des petites entreprises et proposé une solution sur mesure. Nous continuerons à chercher des moyens de les aider. »

Affaires express BMO offre les caractéristiques suivantes :

une technologie d'analyse de données prenant en compte les besoins spécifiques, les complexités et les risques d'une petite entreprise, réduisant substantiellement la période d'approbation des prêts aux petites entreprises;

les meilleures stratégies de décision de crédit automatique, conçues pour être exécutées par une personne en succursale, depuis l'entretien initial avec le client jusqu'à la production des documents et à la signature en moins de 20 minutes;

l'accélération du processus d'octroi de prêt, ce qui profite aux petites entreprises tout en permettant aux directeurs, Comptes d'entreprise de se concentrer sur les besoins plus complexes de leurs clients.

M. Kumar a ajouté qu'il était encourageant de voir la solution adoptée par les propriétaires de petites entreprises canadiennes. Depuis janvier 2019, le nombre de demandes adressées à Affaires express a augmenté substantiellement, le nombre de prêts approuvés ayant augmenté régulièrement d'un mois à l'autre. En 2020, Affaires express sera également offerte sur BMO.com pour plus de commodité.

Conformément à sa raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO double son soutien aux petites entreprises et aux femmes entrepreneures. La Banque a récemment lancé de nouveaux produits destinés aux petites entreprises, notamment une carte de crédit et une marge de crédit, élargissant le portefeuille existant de produits BMO afin d'aider les propriétaires de petites entreprises tout au long de leur croissance et de leur évolution. De plus, BMO s'est engagée à fournir un capital de trois milliards de dollars aux entreprises appartenant à des femmes partout au Canada.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO soutient les petites entreprises canadiennes, veuillez visiter le site www.bmo.com/principal/entreprise/.

