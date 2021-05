Déjà 100 000 $ pour le cancer, un montant record pour La marche du Grand défoulement alors que l'événement ne fait que commencer

Une vague de générosité s'étend au Québec

Malgré la crise sanitaire, les Québécois se montrent exceptionnellement solidaires envers les personnes touchées par un cancer :

Le montant amassé dans le cadre de cet événement est approximativement 4 fois plus élevé que celui qui avait été amassé au même moment l'an passé;

que celui qui avait été amassé au même moment l'an passé; Le taux d'inscription à La marche du Grand défoulement a doublé , passant de 8 % en 2020 à 18 % en 2021;

, passant de 8 % en 2020 à 18 % en 2021; Le taux de participation en équipe à La marche du Grand défoulement a triplé par rapport aux éditions précédentes.

« Nous sommes très touchés par cette vague de générosité, et sincèrement reconnaissants face à autant d'humanité » témoigne M. Décelles.

Le premier ministre du Québec, François Legault, appuie La marche du Grand défoulement

François Legault a lui aussi bien saisi l'intérêt de La marche du Grand défoulement, et a décidé de s'adresser personnellement aux Québécois pour les inviter à participer à cet événement-bénéfice.

« La Fondation québécoise du cancer se dévoue au quotidien pour le bien-être de milliers de Québécois. Elle est venue en aide à plus d'un demi-million de personnes depuis sa création. Elle a besoin de nous autres. On doit mobiliser le plus de monde possible dans toutes nos régions. Chaque contribution peut faire la différence. Je compte sur vous ! » - François Legault, premier ministre du Québec.

Visionner le message de François Legault

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | #Jemedéfoule

Fièrement accréditée Engagement qualité

SOURCE Fondation québécoise du cancer

Renseignements: Léopoldine Frowein, Conseillère, communications et relations publiques, 2075, rue de Champlain, Montréal (QC) H2L 2T1, Cellulaire : 514 815-0234, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.fqc.qc.ca/