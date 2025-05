Défis climatiques: Québec solidaire veut aider les villes, pas leur vendre des pipelines

QUÉBEC, le 18 mai 2025 /CNW/ - Alors que plus de 1500 élues, élus municipaux, et partenaires se sont réunis dans le cadre des assises de l'UMQ à Québec, Québec solidaire somme la CAQ de créer un Fonds d'urgence climatique pour protéger les municipalités des effets des changements climatiques.

« La réponse de François Legault à la crise climatique, c'est de relancer des projets de pipelines. C'est non seulement irresponsable, c'est insultant pour les municipalités qui, elles, doivent gérer les dégâts sur le terrain. Quand le Québec sera de nouveau frappé par des inondations et des catastrophes climatiques coûteuses, la CAQ ne pourra pas refiler la facture aux municipalités. Il faut créer un Fonds d'urgence climatique pour soutenir les municipalités dans l'adaptation et la reconstruction », a demandé Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Infrastructures: en prendre moins, mais en prendre soin

Québec solidaire dénonce également que la CAQ diminue ses investissements dédiés à l'entretien des infrastructures municipales, tout en s'entêtant à gaspiller des fonds publics pour des études sur un 3e lien.

« C'est sûr que pour la CAQ, c'est moins sexy d'entretenir des bibliothèques et des aqueducs en manque d'amour plutôt que de couper des rubans rouges devant les kodaks. Mais nos bâtiments construits dans les années 60-70 arrivent en fin de vie, et les services qui viennent avec sont menacés. Il me semble que le gouvernement devrait prioriser la rénovation de ce qu'on a, plutôt que de lancer des centaines de millions de dollars pour l'étude d'un troisième lien inutile qui risque de coûter des milliards », a conclu Mme Ghazal.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Jérôme Lizotte, Conseiller aux communications, Aile parlementaire de Québec solidaire, [email protected] ou 581-994-9799