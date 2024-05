Défilé et exposition de haut calibre de la cohorte finissante de l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM 2024

MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - C'est devant près de 400 personnes que la cohorte finissante de l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM a présenté hier son défilé ainsi que son exposition qui dévoilait des univers stylistiques et uniques de la mode.

Le corps professoral de l'ESM a contribué à une renaissance de la mode en 2024 et permis l'éclosion d'une nouvelle génération d'esprits créatifs, d'actrices et d'acteurs qui influenceront et propulseront le milieu de la mode vers de nouveaux horizons, grâce aux programmes offerts par l'ESM :

Théorie, culture et valorisation de la mode

Mode, stratégie et gestion d'affaires

Mode, conceptualisation et gestion de l'innovation

Design de mode

Cette nouvelle cohorte représente une mosaïque de jeunes talents aux personnalités distinctes qui insufflent à leurs projets de fin d'études éclectisme, innovation et créativité.

Crédits pour l'exposition :

Cohorte finissante du programme théorie, culture et valorisation de la mode: Marie Allain, Sebes-Philippe Bocz, Céleste Bouchard-Hammer, Charlotte Brochu-Bélanger, Juliette Burel, Geneviève Chaput, Béatrice Daudelin, Geneviève Deland, Léa Donsbeck, Audrey-Ann Grenier, Simon Lemay, Camille Pelletier, Charlotte Plaa-Desnoyers, Ange-Mariam Sangare et Laurène Scutelnicu.

Cohorte finissante du programme mode, stratégie et gestion d'affaires: Stéphanie Bernier, Asianne Dauphinais Plamondon, Anabelle Dionne, Victoria Garneau, Louis Paquin, Eve Robinson.

Étudiantes et étudiants, du programme design de mode : Brenda Auguste, Giovanni Brimo, Grégoire Cantin, Francis Carrier, Audrey Décarie-Truffer, Espé Duenas, Joe Koubayati, Marie Laforest, Malek Landoulsi et Pascale Leonelli.

Direction artistique: Philippe Dubuc

Designer événementielle: Chloé Prayer

Coordonnatrice/coordonnateur: Loïse Chouteau, Christophe Paré

Vidéaste: César Ochoa

Conception graphique: César Ochoa

Illustration sonore: Christian Pronovost

Direction technique: Jason Pomrenski

Crédit pour le défilé

Cohorte finissante du programme en design de mode: Mahélie Bastille, Yuli Chouinard Quenneville, Loïse Chouteau, Géraldine Faure, Charlotte Houle, Étienne Levi, Kessen Louissaint, Chloé Vaillancourt et Ruochu Xie.

Direction artistique: Philippe Dubuc et Randy Smith

Styliste: Randy Smith

Assistante styliste: Emmanuelle Néron

Mise en beauté maquillage: Steeve Daviault

Assistantes mise en beauté maquillage: Josiane Provencher, Gia Continelli

Mise en beauté coiffure: Stéphane Scotto di Cesare

Assistantes mise en beauté coiffure: Ivana Gentille, Stephanie Bourgault

Conception vidéo: César Ochoa

Assistant conception vidéo: Roben Westfield

Illustration sonore: Christian Pronovost

Conception et régisseure lumière: Catherine Bernier-Beaupré

Régisseur son: Gianni Santangelo

Direction technique: Jason Pomrenski

Chef habilleuse: Emmanuelle Néron

Coordonnateur de la distribution: Christophe Paré

Coordonnatrice du défilé: Loïse Chouteau

Mannequins:

Jean Ayissi de l'agence Want Management, Julius Cesaratto, Annah Farmer et Christophe Paré de l'agence Maven Models, Eden de l'agence Another Species, Eléonore Dumesnil de l'agence Folio, Sarah Hébert de l'agence Ema Models, Donna-Lee Smith de l'agence Faces Mgmt, Salma, Alyson et Alixia chez Model Network et Nora de l'agence Montage, Anne-Sophie Bazinet, Rosalie Beaudoin, Bruthnie Francillon, Marjorie Gauvin, Manuella Javite, Wassim Kendi, Arianne Lalonde, Jacynthe Lalonde, Alexia Lecours Cormier, Rachel Lindsey, Fetia Maucotel,Clara Tremblay et Evasoa Verrier.

À cette occasion, six prix ont été remis aux meilleurs projets et dossiers académiques en présence du recteur de l'UQAM Stéphane Pallage, du chargé de cours, directeur artistique de la soirée et designer Philippe Dubuc, ainsi que de plusieurs personnes du milieu de la mode.

Partenaires:

Groupe Dynamite/Garage, Kelley et cie, La Grappe Mmode, La Vie en Rose et Sarah Pacini | Philippe Dubuc.

Lien vers les photos

Crédit photo : Benoit Rousseau

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Source : Julie Meunier, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, UQAM, Tél. : 514 987-3000, poste 1707, Cell. : 514 895-0134, [email protected]