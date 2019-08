Défilé de la Fierté - L'opposition officielle soutient la communauté LGBTQ+

MONTRÉAL, le 18 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec un plaisir renouvelé que le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, M. Pierre Arcand, et plusieurs députés libéraux participent au Défilé de Fierté Montréal. C'est un rendez-vous annuel que nous ne voulons pas manquer.

Au Québec, nous avons la chance d'évoluer dans une société ouverte et tolérante.

C'est un privilège que des communautés dans le monde n'ont pas. Le rassemblement d'aujourd'hui, le plus grand de ce genre dans toute la francophonie, leur donne espoir qu'un jour, l'injustice qu'ils vivent prenne fin.

Les droits et libertés de chacun ne sont pas acquis. Ils sont le fruit de luttes menées par des gens qui avaient à cœur la liberté.

Les réseaux sociaux amènent une nouvelle réalité qui fait en sorte que derrière leurs écrans les gens ont moins de filtres sur ce qu'ils disent. La cyberintimidation fait pourtant tout aussi mal que n'importe quelle autre forme d'injure.

N'oublions pas ces gens qui ont milité pendant des décennies pour que nous vivions dans une société libre.

Le Défilé de la Fierté offre à la métropole un rayonnement sur la scène internationale. C'est un message d'ouverture, de respect et d'espoir que nous projetons partout.

Le Parti libéral du Québec est fier de soutenir la communauté LGBTQ+. Rendez-vous l'an prochain.

« Notre formation politique a toujours été présente pour soutenir la communauté LGBTQ+. Je pense entre autres à l'adoption de la Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie, au renouvellement du mandat de la Chaire de recherche sur l'homophobie, sans compter notre soutien accru aux organismes communautaires LBGTQ+ et aux projets pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Le respect, la justice et l'ouverture sont des valeurs fondamentales pour le PLQ. »

Pierre Arcand, chef de l'opposition officielle

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Renseignements: Cynthia St-Hilaire, Attachée de presse, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 418 573-1844