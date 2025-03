Les lauréats recevront chacun une subvention d'un million de dollars pour appuyer une solution novatrice, qui vise à aider les propriétaires de petites entreprises issus de communautés défavorisées à concevoir, à démarrer ou à faire croître une entreprise.

TORONTO, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) est ravi de présenter les 10 lauréats d'une subvention du défi TD Prêts à agir 2024 , une initiative annuelle visant à soutenir les organismes à but non lucratif et de bienfaisance qui élaborent des solutions novatrices, mesurables et ayant une portée réelle.

En 2024, l'équipe du défi TD Prêts à agir a invité les organismes à soumettre des propositions contribuant à faire tomber les obstacles auxquels se heurtent les entrepreneurs issus de communautés défavorisées. Au moyen de ces subventions, la Banque cherche à promouvoir un milieu entrepreneurial plus solide et plus inclusif au Canada et aux États-Unis.

« Quand les petites entreprises s'épanouissent, les collectivités en profitent tout autant, affirme Ellen Glaessner, cheffe, Durabilité et Responsabilité sociale. C'est la raison pour laquelle la TD soutient des organismes à but non lucratif qui contribuent à cultiver le paysage entrepreneurial. Les entrepreneurs des communautés sous-représentées et défavorisées, qui sont confrontés à des défis uniques, font partie intégrante de l'écosystème des petites entreprises et ont particulièrement besoin de soutien. Les solutions proposées sont extrêmement prometteuses et ont le potentiel de vraiment changer les choses. Nous avons très hâte de voir les retombées qui en découleront. »

Le défi TD Prêts à agir, un programme de subventions, s'inscrit dans l'engagement de longue date de la Banque visant à favoriser l'épanouissement des collectivités qu'elle sert. Chaque année, les organismes du Canada et des États-Unis sont invités à soumettre des propositions de solutions à un énoncé de problème différent qui s'inscrit dans La promesse TD Prêts à agir. Dans les années précédentes, le défi a été axé sur l'élimination des obstacles au logement abordable, la stabilité en matière de soins de santé et de revenus, et la compensation des pertes d'apprentissage associées à la pandémie.

Le défi TD Prêts à agir 2024 reflète les efforts de la Banque visant à promouvoir la sécurité financière et cadre avec les parcours vers l'inclusion économique de la TD et le plan de rayonnement local aux États-Unis.

En 2024, un maximum de 10 subventions étaient offertes au titre du défi TD Prêts à agir. Les organismes admissibles au Canada pouvaient demander un million de dollars canadiens, et les organismes admissibles aux États-Unis, un million de dollars américains.

Pour en savoir plus sur le programme de subventions du défi TD Prêts à agir, consultez la page www.td.com/ledefitdpretsaagir .

Découvrez les organismes lauréats du défi TD Prêts à agir 2024 et leurs propositions gagnantes, dans leurs propres mots.

Bénéficiaires d'une subvention d'un million de dollars canadiens ou américains (selon le pays d'origine)

Ampere (auparavant The Pinnguaq Association) | Amp Up Small Business (Canada)

« Le projet Amp Up Small Business soutiendra les futurs entrepreneurs à faible revenu des collectivités rurales, éloignées et des communautés autochtones défavorisées du Nord du Canada, au moyen de formations et de ressources qui les aideront à concevoir, à lancer et à faire croître des PME. Des participants seront sélectionnés pour participer au programme d'incubateur Amp et bénéficieront d'un soutien et d'un investissement financiers en échange d'un pourcentage du revenu à réinvestir dans le programme Amp Up. »

En savoir plus sur ce programme

URL : https://amp.ca/ampere-and-the-td-ready-challenge/

Hot Bread Kitchen | HBK Incubates : Renforcer la sécurité financière des femmes et des immigrants de couleur propriétaires de petites entreprises alimentaires à New York (É.-U.)

« Le programme HBK Incubates offre des services globaux et coordonnés aux immigrants et aux femmes de couleur à revenu faible ou modeste de New York pour leur permettre de créer, de démarrer et de faire croître leur entreprise alimentaire. »

En savoir plus sur ce programme

URL : https://www.hotbreadkitchen.org

Futurpreneur | Entreprendre au féminin (Canada)

« Le programme Entreprendre au Féminin de Futurpreneur soutient les entreprises détenues et dirigées par des femmes grâce à des événements de réseautage, à une communauté soutenue par des pairs et à des ateliers personnalisés de renforcement des capacités. Les participantes acquerront des compétences essentielles à la croissance de leur entreprise dans des domaines tels que la gestion financière, le marketing, l'accès au capital et l'expansion à l'échelle internationale. Elles auront aussi accès à du coaching et à des ressources au moyen de séances en personne ou à distance. »

En savoir plus sur ce programme

URL : https://futurpreneur.ca/fr/offering/entreprendre-au-feminin/

PA CDFI Network | Drive Your Business (É.-U.)

« Le programme Drive Your Business de PA CDFI Network contribuera à combler des lacunes dans les services et à réduire les obstacles auxquels sont confrontés les entrepreneurs issus de communautés défavorisées en misant sur la technologie, l'éducation, le coaching et la collaboration communautaire. »

En savoir plus sur ce programme

URL : https://pacdfinetwork.org/

L'Institut Tamarack pour l'engagement communautaire et Small Economy Works | Initiating Futures : Favoriser la progression des entrepreneurs issus des collectivités rurales, éloignées et nordiques (Canada)

« L'Institut Tamarack et Small Economy Works collaborent afin d'offrir à 300 entrepreneurs des formations pratiques et contextuelles qui stimuleront leur croissance et le développement de leur entreprise. Grâce à des collaborations communautaires et à un apprentissage fondé sur l'IA, le programme offre des occasions de coaching et d'apprentissage en groupes personnalisées visant expressément à soutenir des entrepreneures autochtones ainsi que des membres des collectivités rurales, éloignées et nordiques. »

En savoir plus sur ce programme

URL : https://www.smalleconomyworks.com/the-initiate-program

Washington Area Community Investment Fund (WACIF) | Resilient Futures : Programme sur la constitution du patrimoine et le bien-être financier des petites entreprises (É.-U.)

« En offrant aux entrepreneurs qui se trouvent dans une situation financière difficile un produit financier novateur et un service de soutien spécialisé, WACIF propose un programme unique dans la région de Washington, D.C. »

En savoir plus sur ce programme

URL : https://wacif.org/

Université de la Colombie-Britannique | Programme de gestion Ch'nook de la Sauder School of Business de l'UBC : Stimuler les débouchés économiques en favorisant la formation en affaires, l'entrepreneuriat et les compétences en matière de PME (Canada)

« Le programme de gestion Ch'nook permet aux entrepreneurs et aux propriétaires de petites entreprises autochtones de miser sur la formation en affaires, sur des compétences et sur des ressources pour réussir. La Sauder School of Business de l'UBC lie les connaissances d'affaires et la formation en gestion aux perspectives autochtones pour créer une expérience d'apprentissage culturellement pertinente, dont le point culminant est la présentation des projets ou des entreprises à la fin du programme. »

En savoir plus sur ce programme

URL : https://www.sauder.ubc.ca/chnook/cmp

Tampa Bay Chamber Foundation | Empower Sustainability Focused Accelerator (SFA) (É.-U.)

« En vue de favoriser la croissance continue des entreprises détenues par des personnes issues de la diversité, le programme Empower Sustainability Focused Accelerator de la Tampa Bay Chamber Foundation adoptera une approche novatrice en matière de planification et d'exécution stratégiques, tout en misant sur des outils d'automatisation. »

En savoir plus sur ce programme

URL : https://www.tampabaychamber.com/

Syrian Canadian Foundation (SCF) | Newcomer Entrepreneur Women (N.E.W) Venture (Canada)

« Le programme N.E.W Venture, en collaboration avec la NISA Foundation, s'engage à promouvoir l'indépendance économique et l'inclusion sociale au moyen de formation en entrepreneuriat et de développement des compétences pour les nouvelles arrivantes et les réfugiées au Québec et en Ontario, notamment les femmes victimes de violence fondée sur le genre. »

En savoir plus sur ce programme

URL : https://syriancanadianfoundation.ca/

Toronto Arts Foundation | Programme pour les artistes néo-Canadiens (Canada)

« L'expansion du programme pour les artistes néo-Canadiens permet à ces derniers de bénéficier de mentorat, de formations et d'un apprentissage intégré au travail. Pendant trois ans, des cohortes annuelles de 25 artistes acquerront des compétences en entrepreneuriat, une expérience professionnelle rémunérée et un accès aux réseaux du secteur, ce qui contribuera à leur indépendance économique, à leur épanouissement personnel et professionnel, à leur intégration sociale et à leur réussite à long terme. »

En savoir plus sur ce programme

URL : https://torontoartsfoundation.org/home

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'engage depuis longtemps à améliorer la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise une contribution totale (don aux collectivités et engagement des collègues) d'un milliard de dollars canadiens d'ici 2030 dans quatre domaines appelés « vecteurs de changement interreliés » : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à collaborer avec des organismes à but non lucratif et à visée communautaire pour avoir un effet positif sur les clients et les collectivités qu'elle sert.

Pour en savoir plus, visitez www.td.com/lapromessetdpretsaagir.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,09 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour en savoir plus le défi TD Prêts à agir au Canada, communiquez avec Isabella Nasak Kima, [email protected] ; Pour en savoir plus le défi TD Prêts à agir aux États-Unis, communiquez avec Natasha Brown, [email protected].