Les bénéficiaires d'une subvention en 2023 mettent au point des solutions qui visent à lutter contre les obstacles systémiques au logement abordable et stable, et à accroître l'accès à ce type de logement pour les personnes qui en ont le plus besoin.

TORONTO, le 5 mars 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD a le plaisir d'annoncer les dix lauréats du défi TD Prêts à agir 2023, une initiative annuelle qui vise à soutenir les organismes à but non lucratif et de bienfaisance qui élaborent des solutions novatrices, mesurables et ayant une incidence concrète dans un monde en constante évolution.

En 2023, dans le cadre du défi, la TD était à la recherche de solutions novatrices visant à surmonter les obstacles systémiques au logement abordable dans le continuum allant des maisons de transition aux maisons permanentes, et à accroître l'accès à un logement abordable et stable pour les personnes dans le besoin.

« Le défi TD Prêts à agir, l'un des principaux moyens par lesquels nous concrétisons le but de la Banque - enrichir la vie de nos collègues, de nos clients et de nos collectivités -, illustre à merveille notre volonté d'aider les gens à s'épanouir dans un monde qui évolue à la vitesse grand, explique Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Durabilité et Responsabilité sociale à la TD. Cette année, nous sommes très fiers de pouvoir aider dix formidables organismes à intensifier leurs démarches visant à remédier au manque cruel de logement stable et abordable pour les communautés confrontées à des obstacles. »

Le coût du logement ayant atteint un niveau historique au Canada et aux États-Unis, beaucoup de personnes ont du mal à se trouver un logement abordable. Parmi les groupes concernés :

Communautés racisées

Communautés autochtones

Aînés

Familles avec enfants, particulièrement celles dirigées par des femmes célibataires de couleur

Nouveaux arrivants

Anciens combattants

Communautés à faible revenu

Personnes ayant une incapacité ou un problème de santé

« Le bien-être passe par l'accès à un logement sûr et stable, affirme Shelley Sylva, chef, Responsabilité sociale aux États-Unis, TD. Le manque de logements abordables a de graves conséquences sur tous les aspects de la vie, dont la santé, l'éducation et la sécurité financière. En favorisant l'accès à ce type de logement, on contribue à renforcer les collectivités et on les aide à prospérer en vue d'une croissance économique durable. Je suis fière de voir à quel point ce programme de subventions de la TD a évolué au fil des ans, et à quel point la TD accompagne les organismes lauréats dans la création d'un monde plus équitable. »

Programme emblématique de sa plateforme d'entreprise citoyenne - La promesse TD Prêts à agir -, le défi TD Prêts à agir s'inscrit dans l'engagement de longue date de la Banque envers la création d'un avenir plus inclusif et plus durable. Chaque année, dans le cadre de ce défi, les organismes admissibles sont invités à soumettre des solutions en réponse à un énoncé de problème lié à au moins un des quatre vecteurs de La promesse TD Prêts à agir : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par le passé, divers domaines ont été visés, entre autres la lutte contre les changements climatiques, la création d'un contexte plus équitable en matière de santé, la stabilité des revenus et, dernièrement, la compensation des pertes d'apprentissage associées à la pandémie.

Cette année, l'énoncé de problème s'inscrit aussi dans le cadre social de la TD, à savoir les « parcours vers l'inclusion économique », qui sont axés sur l'amélioration de trois éléments : l'accès à l'emploi, l'accès au financement et l'accès au logement.

En 2023, dix subventions étaient offertes au titre du défi TD Prêts à agir en Amérique du Nord. Les organismes admissibles au Canada pouvaient demander un million de dollars canadiens, et les organismes admissibles aux États-Unis, un million de dollars américains.

Pour en savoir plus sur les lauréats des subventions et le défi TD Prêts à agir 2023, consultez la page www.td.com/ledefitdpretsaagir.

Découvrez ci-dessous les lauréats en lisant la présentation qu'ils ont rédigée eux-mêmes.

Lauréats

Clarifi - Stratégie d'intervention multiple pour l'abordabilité du logement - Pennsylvanie (États-Unis)

« Clarifi propose une stratégie d'intervention multiple pour éliminer les obstacles inhérents à l'accès à un logement abordable et durable pour les personnes et les familles à revenu faible ou modeste de la région de Philadelphie. Des subventions pour l'achat d'un logement, des rénovations et pour favoriser la résilience financière amplifient l'incidence de nos conseils fondamentaux sur l'habilitation financière et donnent aux résidents davantage de ressources pour relever divers défis liés à l'accès au logement. »

En savoir plus sur ce programme

Adresse URL : https://www.clarifi.org/

Foyer pour femmes autochtones de Montréal - Maison Miyoskamin - Québec (Canada)

« Miyoskamin est un programme en soutien au logement situé au centre-ville de Tiohtià:ke/Montréal et offre 23 appartements subventionnés pour des femmes autochtones et leurs enfants. En plus d'offrir des logements stables et abordables, Miyoskamin fournit des plans de guérison individuels et qui procurent des outils agrémentés de programmes éducatifs, professionnels et culturels, de même qu'un centre pédiatrique social communautaire sur place nommé Saralikitaaq. »

En savoir plus sur ce programme

Adresse URL : https://www.miyoskamin.com/

Neighborhood Housing Services of South Florida - (NHSSF) Evergreen Initiatives: préserver l'accès à la propriété en démantelant les iniquités énergétiques dans les communautés de couleur à revenu faible ou modeste - Floride (États-Unis)

« Ce projet vise à éliminer les inégalités énergétiques en élargissant le portefeuille d'initiatives vertes pour les communautés autochtone, noire et de couleur, ce qui comprend l'adoption de mesures d'efficacité énergétique, d'énergie propre, de conservation de l'eau et de résilience. Elle comprend également tous les secteurs d'activité de Neighborhood Housing Services of South Florida, des services-conseils en matière de logement à la promotion et à la préservation de l'accès à la propriété, en passant par l'aménagement immobilier et les prêts. »

En savoir plus sur ce programme

Adresse URL : https://nhssf.org/

Raising the Roof | Chez Toit -Reside : autonomiser les personnes marginalisées pour lutter contre l'itinérance et créer des logements abordables - (Canada)

« Reside est un programme novateur qui permet de rénover des propriétés vacantes et sous-utilisées afin d'en faire des maisons abordables à long terme pour les personnes qui en ont besoin. Avec ce programme, l'organisme a un double impact social puisqu'il se sert des rénovations pour offrir des occasions de formation dans les métiers de la construction à des personnes qui se heurtent à des obstacles systémiques à l'emploi et qui sont sans-abri ou à risque de le devenir. »

En savoir plus sur ce programme

Adresse URL : https://raisingtheroof.org/reside/

Fred Victor - Housing Hope: projet pilote visant à éliminer les obstacles systémiques et à préserver les maisons de chambres du secteur privé afin d'en faire des logements de transition durables pour les nouveaux arrivants et réfugiés sans abri - Ontario (Canada)

« Fred Victor propose un projet pilote de trois ans qui permettra de conserver des logements abordables sur le marché privé et de répondre à la demande croissante de logements temporaires et de logements de transition pour les nouveaux arrivants et les réfugiés sans-abri à Toronto. Ce projet s'attaque aux problèmes systémiques de l'offre de logements abordables en profitant d'un contexte unique marqué par un nouveau zonage d'inclusion et une politique municipale favorable au logement pour les maisons de chambres. »

En savoir plus sur ce programme

Adresse URL : https://www.fredvictor.org/what-we-do/housing/

The Community Builders, Inc. - HOME ROOM: mobilité et stabilité sur le plan économique - Massachusetts (États-Unis)

« L'initiative HOME ROOM de The Community Builders, Inc répondra aux besoins des résidents aux prises avec l'instabilité chronique du logement dans deux États et les placera sur la voie d'un logement durable et d'une stabilité financière au moyen d'une approche à deux volets, soit 1) la construction, qui entraînera l'augmentation de l'offre de logements supervisés permanents, et 2) la gestion de patrimoine et le logement, par lesquels des services financiers sur place et des services complets seront offerts par l'intermédiaire de Community Life. »

En savoir plus sur ce programme

Adresse URL : https://tcbinc.org/community-life/

Washington Housing Conservancy - Housing + Mobility + Equity Accelerator (HMEA) (accélérateur de logements, de mobilité et d'équité) - Washington, District de Columbia (États-Unis)

« Le Housing + Mobility + Equity Accelerator (Accélérateur de logement, de mobilité et d'équité) - le HMEA - un projet de Washington Housing Conservancy (WHC), a été mis sur pied pour fournir aux autres villes un modèle de préservation de logements abordables pour les travailleurs. Le HMEA, axé particulièrement sur le modèle de WHC, vise à accroître l'offre de logements locatifs abordables pour les résidents les plus à risque d'être évincés de quartiers économiquement prospères. »

En savoir plus sur ce programme

Adresse URL : https://washingtonhousingconservancy.org/

National Association for Latino Community Asset Builders (NALCAB) - Autonomisation des ménages latino-américains : construction et préservation de logements abordables - Texas (États-Unis)

« La National Association for Latino Community Asset Builders (NALCAB) propose une solution pour régler le problème de l'exclusion systémique des Latino-Américains en matière de logement et a élaboré une approche coordonnée sur trois ans pour faire progresser la mobilité économique au moyen de logements abordables : production, préservation et préparation financière. Ce projet est axé sur le troisième élément de la stratégie, et le plus important : favoriser le bien-être financier des acheteurs et des locataires potentiels. »

En savoir plus sur ce programme

Adresse URL : https://nalcab.org/

Blue Door- Housing for All (un logement pour tous) : accroître le nombre de logements abordables et soutenir les locataires - Ontario (Canada)

« Avec sa solution Housing for All Trust, Blue Door souhaite créer et conserver à perpétuité des logements abordables dans la région de York, tout en mettant à l'essai le projet Dwell, une occasion pour les particuliers de se constituer un capital en tant que locataires. Le tout vise ainsi à éliminer les obstacles systémiques au logement abordable et à accroître le nombre de logements abordables et stables pour les personnes les plus vulnérables de notre collectivité. »

Découvrez ce programme.

URL https://bluedoor.ca/

WoodGreen Community Housing - Fonds pour l'équité en matière de logements abordables - Ontario (Canada)

« WoodGreen propose de créer un fonds pour l'équité en matière de logements abordables. Le but est d'offrir des prêts-relais de démarrage aux organismes à but non lucratif pour qu'ils gèrent, ancrent et dirigent des partenariats publics et privés afin de créer une nouvelle génération de logements abordables tant attendus. WoodGreen formera un partenariat avec Kindred Works dans une approche collaborative pour augmenter le développement de nouveaux logements abordables. »

En savoir plus sur ce programme

Adresse URL : https://www.woodgreen.org/

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'engage depuis longtemps à améliorer la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don total aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et plus durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour en savoir plus, visitez www.td.com/lapromessetdpretsaagir.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27.5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,91 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Isabella Nasak Kima, [email protected].