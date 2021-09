Défi propulsion Desjardins : le grand public invité à encourager ses projets favoris!

« Le Défi propulsion Desjardins permet aux entrepreneurs et aux jeunes d'accélérer la réalisation de leur projet qui contribue à la croissance de leur coopérative. C'est un moment mettant en valeur le savoir-faire des entrepreneurs coopératifs et une opportunité pour eux d'affiner leurs idées grâce aux conseils des mentors » affirme la directrice générale du CQCM, madame Marie-Josée Paquette.

« À titre de première institution financière en Amérique du Nord, nous assumons pleinement notre rôle de leader et appuyons les jeunes pousses et les coopératives d'ici. Tous ensemble, nous devons en faire encore plus pour ceux et celles qui optent pour le modèle coopératif. Chez Desjardins, nous savons que les projets coopératifs allient modernité, performance et bienveillance. Les entreprises finalistes du Défi propulsion ne font très certainement pas exception. Il suffit de jeter un coup d'œil aux projets sur la plateforme de La Ruche pour le constater ! », souligne Marc Villeneuve, Vice-président, Développement et Partenariats Est du Québec, du Mouvement Desjardins qui agit à titre de mentor pour la compétition.

« La Ruche se distingue, entre autres, par son accompagnement humain et nous serons heureux de soutenir les représentants des 7 projets finalistes dans le lancement de leur campagne de financement participatif. Au-delà, du montant recueilli, faire campagne sur La Ruche permettra aux participants de tester leurs aptitudes entrepreneuriales, leurs capacités de mobilisation en plus de générer une étude de marché vivante tout en faisant rayonner leur projet. » ajoute Nicolas Bouchard, Président-directeur général, La Ruche

« La mission de la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité vise à promouvoir des façons de faire coopératives et mutualistes auprès des jeunes, encourager l'émergence de leaders et contribuer à la relève. Il était tout naturel que la Fondation soit partenaire de cet événement pour soutenir les projets » conclut monsieur Alain Fortier, président du conseil d'administration de la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité.

Pour en savoir davantage sur les projets finalistes et les encourager, suivez ce lien : https://bit.ly/3lla6LK.

À propos du RDV 2021 coopération + mutualité

RDV 2021 est un moment unique permettant aux membres du mouvement coopératif et mutualiste de s'unir avec les acteurs impliqués dans le développement socioéconomique. Il donne l'opportunité de partager des pistes d'actions innovantes pour répondre aux défis et enjeux actuels et futurs auxquels la société est confrontée.

La crise économique causée par la pandémie suscite des nouvelles façons de faire. Le modèle d'affaires coopératif, tout comme ceux plus traditionnels, doit s'adapter pour continuer de répondre efficacement aux besoins des collectivités, car les coopératives et les mutuelles font face aux mêmes défis.

RDV 2021 offre aux participants des échanges sur les nouvelles tendances, les perspectives de croissance et le développement d'affaires à travers le modèle entrepreneurial coopératif et mutualiste.

