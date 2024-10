Défi GES - Industrie - Réduction de 58 000 tonnes de GES pour Greenfield Global Québec inc.

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Grâce à l'appui du gouvernement du Québec, l'entreprise Greenfield Global Québec inc. pourra mettre en place des procédés émettant moins de gaz à effet de serre (GES) à son usine de Varennes. Annuellement, ce projet permettra une réduction des émissions de GES estimées à près de 58 000 tonnes d'équivalent CO 2 , soit l'équivalent d'environ 17 058 véhicules à essence de moins sur les routes.

L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en compagnie de la ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères, Mme Suzanne Roy.

Ce projet appuyé financièrement à hauteur de 50 000 000 $ s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 mis en œuvre par le gouvernement, qui souhaite accélérer la transition climatique et réduire les émissions de GES du secteur industriel québécois.

Citations :

« Pour que le Québec atteigne ses cibles en matière de réduction des GES, nous nous devons de collaborer avec le secteur industriel qui représente 30 % des émissions sur notre territoire. C'est pourquoi nous appuyons les projets de réduction de GES afin de stimuler la transition climatique et énergétique de nos grands émetteurs, pour transformer durablement l'industrie québécoise, tout en maintenant sa compétitivité. C'est à travers des programmes comme Défi GES et des projets comme celui annoncé aujourd'hui que nous verrons l'essor d'une économie québécoise plus verte et prospère. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fière de voir le gouvernement du Québec soutenir ce projet aussi ambitieux qu'essentiel en matière de transition énergétique. Le projet de Greenfield Global Québec inc. démontre concrètement notre capacité de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre tout en dynamisant l'économie. Grâce à ce soutien financier, nous faisons un pas crucial vers un avenir plus vert et plus durable non seulement pour la circonscription de Verchères, mais pour l'ensemble du Québec. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« Cette généreuse contribution financière du gouvernement du Québec nous permettra de mettre en place des technologies de pointe qui réduiront de l'ordre de 70 % notre consommation de gaz naturel d'origine fossile. L'impact sur la réduction de l'indice carbone de nos produits finis est majeur, ce qui fera de la distillerie de Varennes la plus efficace sur ce plan en Amérique du Nord. Greenfield est fière de s'associer au gouvernement pour contribuer à l'accélération de la transition énergétique et à la réduction des émissions GES au Québec. »

Jean Roberge, vice-président exécutif et chef de la direction, unité d'affaires énergie renouvelable

Faits saillants :

Le projet s'inscrit dans une stratégie globale de décarbonation des opérations de Greenfield Global Québec Inc. et vise à augmenter la production d'éthanol de grade carburant à faible indice carbone (IC) à partir de l'amidon de maïs-grain. En parallèle, il favorise le développement de co-produits à valeur ajoutée, tels que des drêches riches en protéines végétales, ainsi que l'intégration de carburants renouvelables à faible IC, dont l'hydrogène vert, le méthanol vert et le gaz naturel renouvelable de synthèse.

Le projet comprend également une démarche d'économie circulaire dans le cadre de laquelle les extrants de production sont réutilisés comme intrants dans d'autres procédés ou activités, augmentant ainsi la durabilité des opérations.

La réalisation du projet est conditionnelle à l'obtention des autorisations environnementales nécessaires.

Le programme Défi GES - Industrie met à la disposition des entreprises admissibles une aide financière pour réaliser des initiatives de grande envergure pouvant générer d'importantes réductions d'émissions de GES à long terme.

Les projets sélectionnés doivent avoir un caractère structurant et nécessiter d'importants investissements. Un projet doit également engendrer des réductions d'émissions de GES pérennes d'au minimum 10 000 tonnes de CO 2 par an.

