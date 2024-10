Défense du réseau de la santé : la CSN souhaite faire une démonstration de force

MONTRÉAL, le 27 oct. 2024 /CNW/ - Devant les difficultés d'accès au réseau de la santé qui s'accentuent, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) demande au ministre de la Santé, Christian Dubé, de mettre fin à l'exode des médecins qui quittent le régime public pour aller exercer au privé.

En 2024, plus de 500 médecins de famille étaient désaffiliés du régime public d'assurance maladie (RAMQ) pour exercer uniquement au privé. Selon les données officielles de la régie, ce nombre a doublé depuis 2015 et quadruplé depuis 2009. À titre comparatif, l'ensemble des autres provinces canadiennes ne compte qu'une douzaine de médecins désaffiliés selon le Globe and Mail.

« On nous dit souvent que le réseau de la santé est un gros bateau à faire bouger, mais le gouvernement n'a pas d'excuse sur ce point-ci ; il pourrait mettre fin à l'exode dès lundi, soutient la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Les médecins qui partent pour le privé diminuent nécessairement l'accès au réseau, mais privent aussi les Québécois du travail des infirmières, des agentes administratives et des préposées qui quittent avec les médecins », ajoute-t-elle.

La proposition faite par la CSN est la première d'une série de mesures qui seront annoncées le 23 novembre prochain lors d'un rassemblement d'envergure tenu par la centrale syndicale.

Un grand rassemblement

Dans un peu moins d'un mois, la CSN rassemblera des milliers de militants au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. L'événement sera animé par la comédienne engagée Eve Landry et réunira des invités de marque comme la rappeuse Sarahmée, le groupe Valaire, l'humoriste Christian Vanasse, la chercheuse Anne Plourde, le regroupement Médecins Québécois pour un régime public (MQRP) et plusieurs autres.

Un plan d'urgence pour freiner l'érosion du réseau de la santé et des services sociaux sera notamment présenté sur place et fait suite à la campagne Pas de profit sur la maladie que la CSN mène depuis plusieurs mois.

« Partout au Québec, un nombre croissant de travailleuses et de travailleurs sont préoccupés par la privatisation du réseau de la santé. Cet événement est un signal que la CSN envoie au gouvernement de la CAQ. Les Québécoises et les Québécois tiennent à leur réseau et ils sont prêts à le défendre ! », conclut Caroline Senneville.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

