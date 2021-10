Les cybermenaces de l'économie virtuelle inquiètent de plus en plus les propriétaires de petites entreprises

TORONTO, le 18 oct. 2021 /CNW/ - L'économie devenant de plus en plus numérique, les propriétaires de petites entreprises canadiennes placent les cyberattaques en tête des risques d'entreprise, et avec raison. Selon un récent sondage commandé par RBC, près de la moitié des propriétaires de petites entreprises du Canada s'attendent à être victimes d'un cybercrime au cours des 12 prochains mois - un pourcentage nettement plus élevé que celui observé dans la population générale du pays (34 %). De l'avis de 40 % des petites entreprises, l'infection d'un appareil par un virus ou un logiciel malveillant est la menace la plus importante qui pèse sur elles, bien avant l'escroquerie ou la fraude en ligne (24 %) ou les dommages matériels (24 %).

« Pour suivre le rythme accéléré de l'économie, les petites entreprises doivent changer leurs façons de faire en adoptant de nouvelles solutions technologiques, et vite, explique Adam Evans, chef de la sécurité de l'information, RBC. Bien que l'économie à prédominance numérique présente de nouveaux défis pour les petites entreprises canadiennes, notre sondage révèle que leurs propriétaires prennent mieux conscience des risques inhérents et les abordent avec la résilience et la détermination auxquelles ils nous ont habitués. »

Un écart préoccupant : les entreprises qui n'ont jamais été visées par une cyberattaque peuvent faire mieux

Bien que les enjeux de cybersécurité fassent partie des préoccupations des propriétaires de petites entreprises, seulement quelques-uns (24 %) s'estiment « très » bien informés à l'égard des cybermenaces. Ce chiffre augmente légèrement (27 %) chez les répondants qui ont déjà été en proie à un délit informatique. Lorsqu'on leur demande s'ils se sentent prêts à affronter une cyberattaque potentielle, seulement 16 % des propriétaires de petites entreprises se sentent très bien préparés ; chiffre qui passe à 19 % chez les victimes.

Le sondage a révélé que la majorité des propriétaires de petites entreprises s'attaquent aux risques liés à la cybersécurité en assurant eux-mêmes la gestion de ces risques (57 %) plutôt qu'en confiant cette tâche à des équipes internes de TI (25 %) ou à des consultants externes en TI. Les propriétaires qui n'ont jamais été victimes d'un incident de cybersécurité (62 %) sont beaucoup plus susceptibles d'adopter une approche autonome que les autres (51 %).

Parmi les mesures préventives prises par les petites entreprises, voici les plus répandues : installation et mise à jour d'un logiciel antivirus (60 %), ajout d'un pare-feu pour les connexions Internet (56 %) et cryptage et masquage de tous les réseaux Wi-Fi (43 %).

Le site Web de RBC offre des outils pour aider les petites entreprises à protéger leurs données

« Les grandes entreprises arrivent à maintenir des protocoles de cybersécurité robustes. Ce n'est toutefois pas le cas de toutes les petites entreprises, qui peinent parfois à mettre en place ou à entretenir des pratiques de cybersécurité - ce qui les rend vulnérables aux cyberattaques », ajoute M. Evans.

Pour combler cette lacune, RBC a créé le site Web Éducation et sensibilisation, Cybersécurité, où les propriétaires de petites entreprises peuvent aussi accéder à tout ce qu'il y a de plus récent en matière de nouvelles, de meilleures pratiques, de conseils et de directives portant sur la cybersécurité.

Voici quelques idées de mesures que les petites entreprises peuvent prendre pour parfaire leur plan de gestion et d'atténuation des cyberrisques :

Établir l'ordre de priorité des mesures à prendre, notamment l'authentification multifacteur, la formation obligatoire des employés et l'autorisation limitée d'installer des logiciels. Se pencher sur les risques et les classer par ordre d'importance en fonction des activités propres à l'entreprise. Identifier les principales parties prenantes et rassembler les coordonnées des personnes-ressources clés, tant les techniciens que les non-techniciens, dans l'éventualité où il serait nécessaire de recourir à leurs services. Élaborer une procédure de mobilisation qui orientera la réponse de l'entreprise à un cyberévénement grâce à un plan de gestion et de communication détaillé. Développer une grille de communication que l'entreprise pourra utiliser pour s'adresser aux parties touchées par un incident de cybersécurité.

Pour en savoir plus sur les façons de protéger votre petite entreprise contre les incidents de cybersécurité, consultez le www.rbc.com/cyberfute .

À propos du sondage

Le sondage RBC sur la cybersécurité 2021 a été mené par Ipsos Canada du 24 au 27 août 2021. Plus de 3 000 adultes canadiens représentant six régions différentes (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan/Manitoba, Ontario, Québec et provinces de l'Atlantique) ont répondu au sondage en ligne. Les résultats relatifs à l'échantillon représentatif ont été pondérés afin d'assurer que la composition de cet échantillon reflète celle de l'ensemble de la population canadienne. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Les résultats sont considérés comme précis à ± 1,8 point de pourcentage, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les adultes canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population représentés. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

