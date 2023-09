Défauts de construction et condos du Faubourg Boisbriand : Il est temps d'agir pour renforcer la qualité de la construction au Québec

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) a pris connaissance de la série de textes du Journal de Montréal et des reportages de différents médias parus dernièrement sur le Faubourg Boisbriand. Ceux-ci portaient sur un ensemble de plus de 160 copropriétés qui doit être complètement reconstruit malgré son jeune âge.

La situation illustrée n'est malheureusement pas isolée, comme en témoignent les cas similaires exposés par les médias année après année. Par conséquent, elle rappelle l'importance de renforcer le plus rapidement possible le contrôle de la qualité de la construction au Québec.

Alors que les besoins en matière d'habitation se font pressants, le Québec se doit en effet de miser sur des projets durables et réalisés avec efficacité. Comme le rappelle ces reportages, un meilleur contrôle de la qualité diminuerait le risque de défaut de construction. Les travaux requis pour corriger ces défauts imposent souvent un lourd fardeau financier pour des propriétaires en plus d'être une importante source d'anxiété, particulièrement lors de situations majeures comme celles décrites dans le cas du Faubourg Boisbriand.

L'une des composantes clés de cet effort devrait être l'introduction d'une surveillance obligatoire des travaux par une ou un professionnel. Implantée ailleurs au Canada et appuyée depuis plusieurs années par une diversité d'acteurs du secteur de la construction du Québec, la surveillance de la construction permet d'assurer la conformité des travaux aux plans et devis ainsi qu'aux normes en vigueur.

« La construction d'un parc immobilier durable, plus efficient et à un juste prix requiert impérativement une amélioration significative du contrôle de la qualité, dans le but évident de renforcer la protection du public. J'invite donc les instances gouvernementales à accélérer les travaux entamés sur la mise en place d'une surveillance obligatoire des travaux au Québec. L'Ordre des ingénieurs du Québec entend poursuivre sa collaboration avec la Régie du bâtiment du Québec afin de favoriser l'adoption généralisée de cette pratique », a déclaré la présidente de l'OIQ, Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA.

En bref

Plus de 85 % des Québécois et Québécoises appuient la mise en place d'une surveillance obligatoire des travaux de construction. 1

Reprendre des travaux mal réalisés peut coûter jusqu'à 15 fois plus cher que si ceux-ci avaient été réalisés correctement du premier coup. 2

L'Autorité des marchés financiers observait récemment que certains assureurs ont resserré leurs critères de souscription pour les immeubles récents. Certains assureurs vont jusqu'à refuser d'assurer ce type de risque en raison des nombreux sinistres qu'ils attribuent à la présence de défauts de construction.

La surveillance des travaux est déjà adoptée par un grand nombre de donneurs d'ouvrage au Québec, mais cette pratique n'est toutefois pas uniforme et certains secteurs sont à risque. Tous les ouvrages au Québec devraient atteindre les meilleurs standards.

L'Ordre est d'avis que les travaux de construction relatifs à des bâtiments visés par la Loi sur les ingénieurs et la Loi sur les architectes devraient faire l'objet d'une surveillance par des professionnels, lesquels sont assujettis à des normes déontologiques et dont la compétence est vérifiée.

Les autres bâtiments, dont les petits bâtiments résidentiels, devraient aussi bénéficier d'une meilleure protection, qui serait à l'avantage de la population.

1 Sondage IPSOS sur la surveillance des travaux, 5 au 13 mars 2020, échantillon de 1 023 répondants adultes représentatif de l'ensemble de la population du Québec. 2 Garantie de construction résidentielle, Les défauts de construction en baisse, mais il reste encore beaucoup à faire - Étude sur les défauts de construction, 2019.

