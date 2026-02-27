Défaut de témoigner dans le cadre d'une enquête - L'AMF poursuit Yegor Gruntov

MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a intenté une poursuite pénale à l'encontre de Yegor Gruntov, à qui elle reproche de ne pas avoir comparu à la suite d'une assignation lui enjoignant de venir témoigner aux bureaux de l'AMF dans le cadre d'une enquête.

Le tribunal devra se prononcer à la lumière de la preuve qui sera administrée devant lui.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SOURCE Autorité des Marchés financiers