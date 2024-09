Décret pour le transfert de la gestion du quai de Percé

PERCÉ, QC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce le transfert de la gestion du quai de Percé à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, plus précisément à sa filiale la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (SPBSG). Ce nouveau mandat vise à optimiser la gouvernance des opérations du quai et à offrir des installations de qualité et sécuritaires aux utilisateurs.

La SPBSG est déjà mandatée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la gestion des ports de Rimouski, de Matane, de Gros-Cacouna et de Gaspé. L'expertise que l'organisation a acquise en évaluation, en planification ainsi qu'en surveillance de divers travaux d'entretien et de mise à niveau d'installations portuaires lui permettra d'assurer avec efficacité la gestion du quai et éliminera le besoin de recourir à des ressources externes.

Le Ministère est conscient des problèmes d'ensablement récurrent au quai de Percé et il entend poursuivre ses travaux en vue de déployer une solution pérenne, de régulariser la situation et d'assurer le maintien des activités.

« Ce partenariat permettra d'assurer une gestion proactive des installations du quai de Percé pour soutenir le développement économique de la région. Cette décision montre que notre gouvernement est à l'écoute des demandes du milieu et qu'il agit pour mettre en place des solutions qui bénéficient à tous. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le transfert de gestion du quai de Percé, dont le gouvernement du Québec est propriétaire depuis 2020, est une bonne nouvelle pour tous les acteurs concernés. Grâce à son expertise dans le domaine, la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie assurera une gestion efficiente de celui-ci. Je me réjouis de la décision de notre gouvernement! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour optimiser la gestion du quai de Percé, une infrastructure essentielle au développement de l'économie bleue en Gaspésie. Ce quai emblématique pourra désormais être ajouté aux actifs de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qui pourra en assurer l'exploitation et l'optimisation des activités portuaires à Percé. Je remercie ma collègue, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, pour son écoute et son ouverture aux demandes du milieu. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

