Découvrez Montréal à travers l'exposition humaine Un mile dans mes souliers au MEM

MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière de dévoiler la nouvelle exposition muséale Un mile dans mes souliers, présentée au MEM - Centre des mémoires montréalaises. Il s'agit de la première adaptation au Canada de ce projet initié par l'artiste Clare Patey à l'Empathy Museum, à Londres. L'équipe du MEM, en collaboration avec la réalisatrice Vali Fugulin et la recherchiste Caroline Martel, ont développé, pour cette exposition, un contenu 100 % montréalais.

L'exposition Un mile dans mes souliers prend la forme d'un magasin de souliers, où une trentaine de paires de souliers sont accompagnées d'une histoire qui constitue un portrait audio d'un événement marquant de la vie de leur propriétaire. Les visiteurs et visiteuses sont invités à chausser une paire de souliers, à mettre des écouteurs et à marcher pour découvrir le monde à travers le regard d'une autre personne : le ou la propriétaire des chaussures.

« Un mile dans mes souliers est une invitation à redécouvrir Montréal sous un nouveau jour, à explorer ses histoires et à célébrer sa riche culture. Cette exposition promet une expérience enrichissante et mémorable pour toutes et tous, alors que chaque pas révèle un nouveau récit personnel », a souligné Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif.

Plongez au cœur de l'âme de l'histoire de Montréal à travers 30 témoignages de Montréalaises et de Montréalais qui représentent une diversité de parcours et d'âges. Ces histoires sont à la fois touchantes et inspirantes et permettent d'aborder des enjeux universels comme les préjugés, le conflit, l'inégalité et aussi des témoignages de courage, de résilience et d'amour de la vie. L'objectif de cette exposition est de susciter l'empathie chez les visiteuses et les visiteurs et de découvrir différentes réalités montréalaises à un moment où la vie des personnes qui ont témoigné a basculé.

L'exposition Un mile dans mes souliers sera accessible gratuitement dans les espaces d'expositions communautaires du MEM, jusqu'au 31 août 2025. L'intégralité des contenus audio est adaptée en ASL et LSQ afin d'être accessible au plus grand nombre.

