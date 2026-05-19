Découvrez les termes liés aux connaissances financières avec le vocabulaire des stratégies de placement

MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française lance Une valeur sûre : vocabulaire des stratégies de placement, qui est le fruit d'une collaboration avec des spécialistes du ministère des Finances, de BMO Groupe financier, de HEC Montréal et de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal.

Ce vocabulaire présente les termes associés à plus de 80 concepts portant sur différentes stratégies liées aux placements, comme compte sur marge, vente à découvert, répartition de l'actif, diversification, fonds indiciel et fonds spéculatif.

Faits saillants

L'Office produit chaque année de nouveaux vocabulaires afin d'accroître la disponibilité d'une terminologie en français liée à des secteurs économiques clés et en émergence, où l'offre terminologique est limitée et où les besoins sont grandissants.

Avec son vocabulaire des stratégies de placement, l'Office bonifie son offre de vocabulaires du domaine de l'économie diffusés dans son site Web et celui de la Vitrine linguistique.

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Une valeur sûre : vocabulaire des stratégies de placement

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À propos de l'Office québécois de la langue française

Par ses actions, l'Office permet aux Québécoises et aux Québécois de vivre, de travailler, d'être informés et de recevoir des services en français. Il accompagne et outille les entreprises pour assurer le respect de la Charte de la langue française, offre des ressources et des services linguistiques et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec.

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