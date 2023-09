Découvrez les finalistes du Prix Droits et Libertés 2023 sous le thème de l'immigration !

Le projet Chercher le printemps du Carrefour de ressources en interculturel (CRIC). Ce projet met en lumière le parcours de 21 femmes immigrantes qui ont marqué l'histoire du quartier Centre-Sud à Montréal par leur engagement et leur contribution à la société montréalaise et québécoise. Il est décliné en plusieurs formats dont une exposition, un livre et des bibliothèques vivantes qui ont permis de faciliter le dialogue et le rapprochement interculturel.

du Carrefour de ressources en interculturel (CRIC). Ce projet met en lumière le parcours de 21 femmes immigrantes qui ont marqué l'histoire du quartier Centre-Sud à Montréal par leur engagement et leur contribution à la société montréalaise et québécoise. Il est décliné en plusieurs formats dont une exposition, un livre et des bibliothèques vivantes qui ont permis de faciliter le dialogue et le rapprochement interculturel. La mobilisation pour l'accès à la santé de tous les enfants au Québec , une démarche menée par l'ONG Médecins du Monde. Réunissant plusieurs acteurs de la société civile et des secteurs professionnels de la santé et des services sociaux, du droit et de l'immigration, cette mobilisation a réussi après de longues années de plaidoyer et de sensibilisation à porter ses fruits avec l'adoption en 2021 du projet de loi 83. Cette loi garantit à tous les enfants qui vivent au Québec, sous réserve de certaines conditions, le droit à la couverture des régimes d'assurance maladie et médicaments, quel que soit leur statut migratoire ou celui de leurs parents.

une démarche menée par l'ONG Médecins du Monde. Réunissant plusieurs acteurs de la société civile et des secteurs professionnels de la santé et des services sociaux, du droit et de l'immigration, cette mobilisation a réussi après de longues années de plaidoyer et de sensibilisation à porter ses fruits avec l'adoption en 2021 du projet de loi 83. Cette loi garantit à tous les enfants qui vivent au Québec, sous réserve de certaines conditions, le droit à la couverture des régimes d'assurance maladie et médicaments, quel que soit leur statut migratoire ou celui de leurs parents. Le documentaire Essentiels, de Sonia Djelidi , Sarah Champagne , Ky Vy Le Duc et Picbois Productions, qui se penche sur les conditions de travail précaires et déshumanisantes des travailleurs étrangers temporaires et les personnes demandeuses d'asile. Ce documentaire percutant a été projeté à de nombreuses reprises à travers le Québec ainsi qu'au Parlement à Ottawa. Il s'est révélé comme un important outil de plaidoyer qui a permis d'assouplir les conditions d'obtention de la résidence permanente et de lancer de nouvelles réflexions autour de lois et règlements dont celui qui porte sur le permis de travail fermé ou encore les normes des logements dans lesquels vivent les travailleurs étrangers temporaires.

Les cinq membres du jury ont également choisi d'octroyer une mention spéciale à DICI intergénérations, une initiative mise en place par le Centre SCAMA à Laval. Il s'agit d'une offre d'activités culturelles et récréatives qui favorisent la rencontre et qui permettent de tisser des liens interculturels et intergénérationnels.

Lancée sous le thème « Migrations : tisser des liens, bâtir des ponts », l'édition 2023 du Prix Droits et Libertés cherche à faire rayonner les initiatives en matière d'accueil, d'intégration, d'inclusion et de participation des personnes immigrantes, ainsi que les initiatives qui font la promotion du vivre-ensemble et d'un discours positif autour de l'immigration. L'initiative lauréate sera dévoilée lors de la cérémonie de remise du prix qui aura lieu le 13 décembre prochain à Montréal.

Un jury exceptionnel

La Commission se réjouit d'avoir réuni cinq membres du jury qui illustrent à merveille la thématique de cette année :

Myrlande Pierre , vice-présidente de la CDPDJ et sociologue spécialisée sur les questions liées à l'immigration et les enjeux de racisme et discrimination systémiques

, vice-présidente de la CDPDJ et sociologue spécialisée sur les questions liées à l'immigration et les enjeux de racisme et discrimination systémiques Stephan Reichhold , directeur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

, directeur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) Joey Hannah , avocat, enseignant et anciennement délégué à la protection et aux affaires juridiques du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Canada (UNHCR Canada).

, avocat, enseignant et anciennement délégué à la protection et aux affaires juridiques du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au (UNHCR Canada). Marie Munoz , Gestionnaire de réponse d'urgence à la Croix-Rouge canadienne, et médecin-conseil au CISSS de Lanaudière

, Gestionnaire de réponse d'urgence à la Croix-Rouge canadienne, et médecin-conseil au CISSS de Lanaudière Habib el Hage, directeur de l'Institut de recherche sur l'immigration et sur les pratiques interculturelles et inclusives (IRIPII), membre de la CDPDJ.

À propos du Prix Droits et Libertés

La Commission décerne le Prix Droits et Libertés depuis 1988, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la personne qui marque l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Le Prix vise à souligner les initiatives qui contribuent à la défense et à la promotion des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec.

Pour en savoir plus, consultez : www.cdpdj.qc.ca/pdl

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Source :

Dalia Alachi

Conseillère en communication

514 475 4571, [email protected]

Suivez-nous sur : Facebook | X | YouTube | LinkedIn | Instagram

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse