OTTAWA, ON, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada propose des expériences inoubliables pendant le temps des fêtes dans ses trois musées d'Ottawa. Des activités familiales pour tous les âges vous attendent au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et au Musée des sciences et de la technologie du Canada entre le lundi 26 décembre 2022 et le dimanche 8 janvier 2023. De nombreuses activités sont au programme, pour une journée de plaisir abordable pour toute la famille.

Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada

Il y a tant d'activités à découvrir au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada! Profitez de la patinoire extérieure ou assistez à nos passionnantes démonstrations quotidiennes. Apprenez-en plus sur l'agriculture forestière au Canada, ainsi que sur les tendances en matière de décoration d'arbres de Noël au fil du temps. Réchauffez-vous dans la cuisine de démonstration en sirotant un chocolat chaud à la menthe accompagné de biscuits boule de neige faits maison, puis réalisez une carte de vœux saisonnière dans l'atelier de bricolage. Installez-vous confortablement dans le centre d'apprentissage pour regarder un film des fêtes en famille.

Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

Visez les étoiles au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada! Montez à bord d'une « fusée » et rendez-vous sur la Lune comme le feront les astronautes canadiens lors des prochaines missions Artemis. Installez-vous aux commandes d'un Cessna ou dessinez un chef-d'œuvre inspiré de l'espace pour participer à notre concours de coloriage et avoir la chance de gagner un vol en Cessna avec Ottawa Aviation Adventures. Le 6 janvier, ne manquez pas l'occasion de commander un rover à distance avec Mission Control Space Services et découvrez les technologies incroyables mises au point pour de futures missions spatiales.

Musée des sciences et de la technologie du Canada

Au Musée des sciences et de la technologie du Canada, ravivez de bons souvenirs grâce à des jeux et à des activités rétro. Créez vos propres dessins sur nos immenses tableaux Lite-Brite maison. Mettez-vous au défi ou défiez vos proches au jeu de Tetris grandeur nature. Promenez-vous dans nos galeries interactives et essayez de repérer des objets que vous avez vus dans la maison de vos grands-parents. Ensuite, rendez-vous dans notre atelier de bricolage Exploratek pour travailler avec vos mains et créer une photographie à l'aide du procédé traditionnel du cyanotype. Ne manquez pas nos activités à la scène de démonstration, avec l'activité Cryo-Génial , et réchauffez-vous lors de la démonstration Pyrotechno.

Cette année, ne manquez pas la magie des fêtes aux musées d'Ingenium. Réservez vos billets aujourd'hui à ingeniumcanada.org.

