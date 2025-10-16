Découvrez l'UQAM lors de ses Portes ouvertes le 25 octobre

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) invite les futurs étudiants et étudiantes à ses Portes ouvertes, le samedi 25 octobre de 12 h à 16 h, au campus central et au Complexe des sciences Pierre-Dansereau.

Cette journée immersive permettra d'explorer les 375 programmes d'études de l'UQAM, de visiter ses installations et de plonger au cœur de la vie universitaire.

Plus de 300 membres du personnel enseignant, de la communauté étudiante et du personnel seront présents pour échanger, répondre aux questions et faire découvrir les multiples parcours qui mènent aux carrières de demain.

L'expérience étudiante commence ici

Au programme : kiosques d'information, visites guidées, présentations de programmes et conférences. Une centaine d'activités offriront aux visiteurs et visiteuses une occasion unique de s'informer, de s'inspirer et de s'imaginer à l'UQAM.

Nouveauté 2025 à ne pas manquer

Pour éclairer les choix des futures étudiantes et futurs étudiants, l'UQAM propose cette année une nouveauté : le Salon Connexion.

Ce nouvel espace permettra de dialoguer avec des personnes diplômées inspirantes, découvrir la diversité des parcours professionnels issus de l'université et partager un moment convivial autour d'un café.

Au cœur des Portes ouvertes, le Salon Connexion mettra en lumière la richesse des expériences uqamiennes et la force du réseau de sa communauté diplômée.

Une dizaine de nouveaux programmes : des perspectives à explorer

L'UQAM continue d'innover avec la création de ces récentes formations, en phase avec les enjeux actuels qui touchent la santé, l'éducation et la fiscalité :

Ainsi que trois nouveaux programmes de deuxième cycle en marketing numérique et intelligence artificielle uniques au Canada !

Un volet virtuel



En complément des Portes ouvertes sur le campus, une édition virtuelle se tiendra les 28 et 29 octobre, une formule flexible et interactive, pensée pour rejoindre celles et ceux qui souhaitent découvrir l'UQAM, où qu'ils se trouvent. Les participants et participantes pourront assister à des conférences en ligne, échanger sur un projet d'études et obtenir des réponses en direct grâce au clavardage.

Pour participer sur le campus ou en ligne, il faut s'inscrire sur le site des Portes ouvertes.

À propos de l'UQAM

À l'UQAM, on ne fait pas que rêver d'un monde meilleur. On le crée. Au cœur de la ville et de la société, partie prenante de l'évolution de Montréal et du Québec, l'UQAM met à contribution l'expertise de son personnel enseignant et de sa communauté pour agir face aux grands enjeux de notre monde. Quand on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible.

