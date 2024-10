Découvrez l'UQAM lors de ses Portes ouvertes

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) ouvre ses portes le samedi 26 octobre prochain, de 12 h à 16 h, pour une journée immersive à son campus central et au Complexe des sciences Pierre-Dansereau. Les futurs étudiants et étudiantes pourront explorer l'Université, découvrir ses 365 programmes d'études et visiter ses installations.

Les Portes ouvertes sont une occasion privilégiée pour en apprendre davantage sur les parcours universitaires qui façonnent les carrières de demain. Plus de 200 membres du corps enseignant, de la communauté étudiante et du personnel seront sur place pour partager leur expérience, répondre aux questions et offrir un aperçu de la vie universitaire à l'UQAM.

Une programmation invitante

Une centaine d'activités sont prévues : kiosques d'information, visites guidées, présentations de programmes et conférences. Tous les visiteurs et visiteuses y trouveront inspiration et réponses à leurs questions.

Quelques activités à retenir :

Plusieurs possibilités de cheminement DEC-BAC

L'UQAM offre de nombreuses possibilités de cheminement DEC-BAC favorisant le passage du collégial à l'université, dont les plus récentes sont : DEC-BAC en linguistique avec le Collège Montmorency, DEC-BAC en études littéraires avec le Cégep de Sept-Îles, DEC-BAC en journalisme avec le Cégep de Jonquière, et DEC-BAC en informatique avec l'Institut Grasset.

Un volet virtuel

En plus des Portes ouvertes sur le campus, une édition virtuelle de l'événement se déroulera du 29 au 31 octobre. Ce sera l'occasion d'assister à des conférences en ligne, de discuter de son projet d'études dans le cadre d'un rendez-vous individuel ou de poser ses questions par clavardage.

Pour participer sur le campus ou en ligne, il faut s'inscrire sur le site des Portes ouvertes.

L'UQAM, au centre de tout

À l'UQAM, on ne fait pas que rêver d'un monde meilleur. On le crée. Au cœur de la ville et de la société, partie prenante de l'évolution de Montréal et du Québec, l'UQAM met à contribution l'expertise de son personnel enseignant et de sa communauté pour agir face aux grands enjeux de notre monde. Quand on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Evelyne Dubourg, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux Service des communications, Tél.: 514 987-3000, poste 20157, [email protected]