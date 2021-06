Découverte du rôle d'un gène clé dans le développement de la SLA

Une mutation du gène C9orf72 serait la cause majeure de la SLA sur le plan génétique. Cette expansion d'une séquence de six bases d'ADN (GGGGCC) est très inhabituelle, passant de moins de 20 copies chez une personne en santé à plus de 1000 copies chez une personne atteinte de la SLA. Cette mutation, qui engendre en partie la perte de fonction du gène, serait responsable de 40 à 50 % des cas héréditaires de la SLA ainsi que de 5 à 10 % des cas sans historique familial.

L'équipe du professeur Patten a étudié la perte de fonction de ce gène sur des modèles de poissons-zèbres modifiés génétiquement. Lors de ses travaux, menés par la doctorante Zoé Butti, le groupe a remarqué l'apparition de symptômes semblables à ceux de la SLA, soit des troubles moteurs, une atrophie musculaire, une perte de neurones moteurs et la mortalité des poissons-zèbres.

La transmission synaptique

L'étude a permis de montrer l'effet de la perte de fonction induite par la mutation du gène C9orf72 sur la communication entre les neurones moteurs et les muscles. « Ce dysfonctionnement synaptique est observé chez toutes les personnes atteintes de la maladie et survient avant la mort des neurones moteurs », souligne le professeur, titulaire de la Chaire philanthropique Anna Sforza Djoukhadjian.

Le groupe de recherche a également révélé le rôle du gène sur la protéine TDP-43 (transactive response DNA binding protein 43) qui joue un rôle important dans la SLA. Le gène affecterait la localisation de la protéine dans la cellule. « Chez approximativement 97 % des patients atteints de la SLA, la protéine TDP-43 se trouve en agrégat dans les cytoplasmes plutôt que dans le noyau, comme c'est le cas chez les personnes non atteintes. Nous voulons étudier davantage cette relation », indique le professeur Patten.

Maintenant que l'équipe a développé un modèle, elle pourra tester des molécules thérapeutiques. L'objectif serait de trouver un médicament pour rétablir la connexion synaptique entre les neurones et les muscles. Elle pourrait également trouver une cible thérapeutique pour rétablir l'anomalie de la protéine TDP-43.

À propos de l'étude

L'article « Reduced C9orf72 function leads to defective synaptic vesicle release and neuromuscular dysfunction in zebrafish », par Zoé Butti, Yingzhou Edward Pan et Shunmoogum A. Patten, en collaboration avec le professeur Jean Giacomotto, du Queensland Brain Institute, a été publié dans la revue Communications Biology. L'étude a reçu du soutien financier de la Société canadienne de la SLA, de la Fondation Brain Canada, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), de la Fondation canadienne pour l'innovation et des Instituts de recherche en santé du Canada.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

