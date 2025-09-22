Déclenchement de la grève des 2400 employé-es d'entretien de la STM

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Les 2400 employé-es d'entretien ont déclenché la grève pour que la STM abandonne sa position inflexible à la table de négociation. Après plus d'un an de négociation et plus de 100 séances de pourparlers, le Syndicat du transport de Montréal-CSN souhaite obtenir une entente le plus rapidement possible.

L'annonce de la grève le 5 septembre dernier et l'ouverture que le syndicat a montrée à la table de négociation n'ont pas suffi à convaincre la STM de faire le nécessaire pour éviter le conflit et convenir d'une entente. La STM se borne à attaquer les conditions de travail de ses salarié-es au moment où leurs efforts sont plus nécessaires que jamais pour entretenir les métros et les autobus. Alors que des ententes interviennent dans les sociétés de transport un peu partout au Québec, la STM ne fait aucun effort pour faire avancer la négociation. Elle continue de réclamer le recours à la sous-traitance pour tout et rien et revendique plus de contrôle sur le travail des salarié-es par les gestionnaires. Et pour couronner le tout, la STM continue d'offrir des augmentations salariales sous l'inflation, ce qui aurait pour effet d'abaisser le pouvoir d'achat des employé-es d'entretien.

La grève d'une durée de quatorze jours engendrera des arrêts de services en dehors des heures de pointe les lundis, mercredis et vendredis. À cela s'ajoute une grève des heures supplémentaires sur l'ensemble de la séquence, laquelle affectera de manière importante l'administration de la STM, sans toucher directement les services à la population. Rappelons que le syndicat a convenu d'une entente avec la STM sur les services essentiels à maintenir durant la grève et que cette entente a été validée par le Tribunal administratif du travail. Les travailleurs et les travailleuses manifesteront ce soir dès 19 h 30 devant l'hôtel de ville pour faire entendre leurs revendications en marge de la séance du conseil municipal.

« Si on déclenche la grève aujourd'hui, c'est parce que c'est le seul moyen de faire entendre raison à la STM. Après plus de 100 rencontres de négociation, la société de transport veut mettre la hache dans nos conditions sans rien offrir pour attirer et retenir le personnel. Doit-on rappeler à la STM que près de la moitié des stations de métro sont vétustes ? Pour avoir des métros et des autobus sécuritaires et bien entretenus, on doit miser sur les employé-es d'entretien, pas ouvrir la porte à une sous-traitance qui va nous coûter une fortune pour un travail de moindre qualité », lance le président du Syndicat du transport de Montréal-CSN, Bruno Jeannotte.

« Dans les derniers jours, la STM semblait pas mal plus occupée à communiquer les horaires de la grève qu'à tout faire pour l'éviter. Le syndicat a donné tout le temps nécessaire à la société de transport pour trouver une entente. Comment ça se fait qu'il y a des ententes dans les autres sociétés de transport et rien à Montréal ? Tôt ou tard, il va falloir que la STM se mette en mode règlement et qu'elle montre enfin de l'ouverture à la table de négociation », explique la première vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Stéphanie Gratton.

« Les 2400 employé-es d'entretien de la STM débutent aujourd'hui une deuxième séquence de grève. Ils seront visibles pendant les deux semaines de la grève pour défendre le transport collectif public. Si on veut améliorer les services à la population, on doit nécessairement offrir de bonnes conditions aux travailleurs et aux travailleuses », poursuit le président du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), Bertrand Guibord.

« Plutôt que de dénoncer le gouvernement qui la sous-finance, la STM veut refiler la facture à ses salarié-es. Ce que les usagères et les usagers veulent, c'est un transport collectif public efficace et abordable. Ce n'est pas en attaquant les conditions de travail des employé-es d'entretien qu'on va y arriver. Et que fait le gouvernement pour aider les parties à trouver une entente satisfaisante ? On croirait qu'il laisse perdurer les choses. Le ministre Boulet et le ministre Julien peuvent dès maintenant s'impliquer pour que cette négociation mène à une bonne entente », de conclure la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Le Syndicat du transport de Montréal-CSN, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

