Déclenchement d'une grève générale illimitée chez Citadelle

PLESSISVILLE, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Les travailleur.euse.s de la Coopérative Citadelle, qui embouteille du sirop d'érable pour plusieurs producteurs acéricoles, ont déclenché cet après-midi une grève générale illimitée, après avoir rejeté l'offre finale et globale de l'employeur dans une proportion de 72,3 %.



La centaine de membres de la section locale 7885 des Métallos avaient voté à la fin février un mandat de grève à déclencher au moment jugé opportun. Le litige porte principalement sur les salaires, sur le climat de travail et sur la durée de la convention collective.



« Les représentants de l'employeur récoltent ce qu'ils ont semé. La direction a laissé s'envenimer les relations de travail dans l'usine, a refusé de retourner négocier après le vote de grève et préféré forcer un vote sur une offre insuffisante », déplore le représentant syndical des Métallos, Dany Maltais.



Une ligne de piquetage sera érigée dès 8 h jeudi matin devant la bâtisse de Citadelle, sise au 2100 avenue Saint-Laurent à Plessisville.



« Un règlement est possible, à condition que l'employeur accepte de mettre un peu d'eau dans son vin et de revenir plus sérieusement négocier. On l'invite à s'exécuter rapidement, avec empathie et ouverture, pour éviter que le conflit ne s'éternise », fait valoir le président de la SL 7885, Marc Jalbert.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

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SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

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