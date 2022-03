Déclenchement d'une grève chez Bradken à Mont-Joli

MONT-JOLI, QC, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les quelque 220 travailleurs et travailleuses de l'usine Bradken à Mont-Joli, où on fabrique du matériel pour l'industrie minière, ont déclenché cet après-midi une grève générale illimitée. Les opérations de l'usine sont donc interrompues, après le rejet par les syndiqués d'une offre dite globale et finale.

Les syndiqués ont rejeté dans une proportion de 69 % la proposition de l'employeur, déclenchant du même coup une grève immédiate. Une première proposition avait déjà été rejetée la semaine passée.

« Nos membres sont déterminés à aller chercher des salaires qui reflètent l'évolution de l'industrie minière actuelle. Les mines vont bien, l'usine tourne à plein. Les travailleurs souhaitent obtenir leur juste part », fait valoir le représentant syndical des Métallos, Éric Matte.

Le litige porte, entre autres, sur les salaires ainsi que sur des clauses normatives en lien avec la prise de vacances.

« Nous sommes installés devant l'usine depuis le milieu de l'après-midi. Nous y resterons, nuit et jour, jusqu'à ce qu'une convention collective à la satisfaction des membres soit conclue », fait valoir le président de la section locale 6506 des Métallos, Marco Deschesne.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

