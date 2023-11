TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Une élection partielle a été déclenchée dans la circonscription de Kitchener-Centre. Le jour du scrutin a été fixé au 30 novembre.

Les citoyennes et citoyens canadiens résidant à Kitchener-Centre qui seront âgés d'au moins 18 ans le jour du scrutin peuvent voter. Pour accélérer et faciliter le vote, nous encourageons les électeurs à vérifier, actualiser ou ajouter leurs renseignements sur la liste des électeurs à l'adresse inscriptionenligne.elections.on.ca, afin de recevoir une carte d'information de l'électeur leur expliquant quand, où et comment voter. Les cartes d'information de l'électeur seront envoyées par la poste à compter du 14 novembre.

Vous pouvez laisser votre marque de plusieurs manières et sur plusieurs jours lors de cette élection partielle, y compris par la poste, dans un bureau du directeur du scrutin et le jour du scrutin. À compter du 19 novembre, les électeurs peuvent aussi voter dans un des lieux de vote par anticipation.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment des exemples de pièces d'identité acceptées, rendez-vous sur elections.on.ca/fr.

Dates importantes pour le vote

Du 2 au 29 novembre - Votez par bulletin de vote spécial au bureau du directeur du scrutin jusqu'à 18 h (heure de l'Est) le 29 novembre. Rendez-vous sur elections.on.ca/fr pour obtenir de plus amples renseignements.

Du 2 au 24 novembre - Envoyez votre demande de vote par la poste d'ici à 18 h (heure de l'Est) le 24 novembre. Faites votre demande en ligne ou téléchargez un formulaire de demande à l'adresse elections.on.ca/fr.

Du 19 au 24 novembre - Votez au bureau de votre directeur du scrutin par anticipation de 10 h à 20 h (heure de l'Est).

Du 19 au 29 novembre - Utilisez la technologie d'aide au vote au bureau de votre directeur du scrutin ou sur rendez-vous le jour du scrutin.

Du 22 au 24 novembre - Votez dans n'importe quel bureau de vote par anticipation. Rendez-vous sur informationauxelecteurs.elections.on.ca pour connaître les heures et les lieux de vote.

30 novembre - Votez le jour du scrutin de 9 h à 21 h (heure de l'Est).

Publicité politique et sondages électoraux

29 et 30 novembre - Période d'interdiction de la publicité politique en vigueur.

30 novembre - Les sondages électoraux qui n'ont pas été rendus publics auparavant ne peuvent pas être publiés entre 0 h 01 et 21 h (heure de l'Est).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

