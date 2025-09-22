WENDAKE, QC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le 16 septembre 2025, l'APNQL, son comité des Chefs sur les forêts, des syndicats représentant plus de 20 000 travailleurs du secteur forestier, des organisations environnementales ainsi que les fédérations des ZEC et des pourvoiries du Québec soutenants plus de 5000 emplois se sont réunis pour une rencontre inédite.

Tous partagent le même constat : le projet de loi 97 est l'un des plus rassembleurs jamais proposés, et cette déclaration commune, rédigée contre lui, en est la preuve.

Cette convergence de voix témoigne d'un profond malaise quant à la version actuelle du projet de loi et souligne que la forêt doit être considérée comme un enjeu sociétal majeur. À ce titre, et dans un esprit de collaboration, nous demandons que le PL 97 ne soit pas rappelé à la nouvelle session parlementaire.

Après avoir analysé la situation, nous arrivons tous aux mêmes constats : la mouture proposée est inacceptable. Malgré nos démarches pour faire entendre nos voix, le gouvernement a persisté à faire la sourde oreille, refusant de reconnaître la valeur des solutions que nous portons collectivement.

Le statu quo n'est pas non plus envisageable. Mais une nouvelle mouture devra pleinement répondre aux exigences exprimées par les Premières Nations et l'ensemble des acteurs du milieu concernés.

De la même façon, une réforme précipitée ne saurait être bénéfique à qui que ce soit, surtout si elle devait rester en vigueur pendant plusieurs années. Nous nous entendons tous pour dire qu'un nouveau régime forestier doit être envisagé comme un véritable projet de société.

Une rencontre entre le Premier ministre, les Premières Nations et toutes les parties concernées doit être organisée promptement afin de discuter et d'identifier ensemble une voie permettant de concilier, de manière durable et équitable, la reconnaissance des droits ancestraux, la pérennité de la forêt et des avantages multiples qu'elle procure, la biodiversité ainsi que la qualité et la stabilité d'emplois à long terme dans le secteur forestier.

Francis Verreault-Paul

Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

Lucien Wabanonik

Chef de la nation Anishnabe de Lac- Simon

Jonathan Germain

Chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh

Martin Dufour

Chef du Conseil des Innus de Essipit

Jérôme Bacon St-Onge

Vice-Chef du Conseil des Innus de Pessamit

Sipi Flamand

Chef du Conseil des Atikamekw de Manawan

Lance Haymond

Chef de Kebaowek First Nation

Constant Awashish

Grand Chef du Conseil de la Nation Atikamekw

Savanna McGregor

Grande Cheffe du Conseil tribal de la nation algonquine-anishnabeg

Kevin Gagnon

Fédération de l'industrie manufacturière-CSN

Luc Vachon

Président de la Centrale des syndicats démocratiques

Daniel Cloutier

Directeur québécois d'Unifor

Nicolas Lapierre

Directeur québécois du Syndicat des Métallos

Alice-Anne Simard

Directrice générale de Nature Québec

Alain Branchaud

Directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada-Section Québec

Martin Vaillancourt

Directeur général du Regroupement national des Conseils régionaux en environnement du Québec

Bruno Caron

Président du Conseil d'administration de la Fédération des pourvoiries du Québec

Guillaume Ouellet

Président Zecs Québec

Normand Fiset

Président de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique

