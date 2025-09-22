Nouvelles fournies parAssemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
WENDAKE, QC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le 16 septembre 2025, l'APNQL, son comité des Chefs sur les forêts, des syndicats représentant plus de 20 000 travailleurs du secteur forestier, des organisations environnementales ainsi que les fédérations des ZEC et des pourvoiries du Québec soutenants plus de 5000 emplois se sont réunis pour une rencontre inédite.
Tous partagent le même constat : le projet de loi 97 est l'un des plus rassembleurs jamais proposés, et cette déclaration commune, rédigée contre lui, en est la preuve.
Cette convergence de voix témoigne d'un profond malaise quant à la version actuelle du projet de loi et souligne que la forêt doit être considérée comme un enjeu sociétal majeur. À ce titre, et dans un esprit de collaboration, nous demandons que le PL 97 ne soit pas rappelé à la nouvelle session parlementaire.
Après avoir analysé la situation, nous arrivons tous aux mêmes constats : la mouture proposée est inacceptable. Malgré nos démarches pour faire entendre nos voix, le gouvernement a persisté à faire la sourde oreille, refusant de reconnaître la valeur des solutions que nous portons collectivement.
Le statu quo n'est pas non plus envisageable. Mais une nouvelle mouture devra pleinement répondre aux exigences exprimées par les Premières Nations et l'ensemble des acteurs du milieu concernés.
De la même façon, une réforme précipitée ne saurait être bénéfique à qui que ce soit, surtout si elle devait rester en vigueur pendant plusieurs années. Nous nous entendons tous pour dire qu'un nouveau régime forestier doit être envisagé comme un véritable projet de société.
Une rencontre entre le Premier ministre, les Premières Nations et toutes les parties concernées doit être organisée promptement afin de discuter et d'identifier ensemble une voie permettant de concilier, de manière durable et équitable, la reconnaissance des droits ancestraux, la pérennité de la forêt et des avantages multiples qu'elle procure, la biodiversité ainsi que la qualité et la stabilité d'emplois à long terme dans le secteur forestier.
Dans le respect, la bienveillance et l'unité,
