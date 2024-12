OTTAWA, ON, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Depuis le lancement du Plan d'action conjoint sur les opioïdes en janvier 2020, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont pris des mesures afin de poursuivre leurs efforts de collaboration en matière de lutte contre les stupéfiants en vue de renforcer l'application de la loi, le contrôle des frontières et les mesures de santé publique pour lutter contre le crime organisé lié aux drogues et sauver des vies.

Le 13 décembre 2024, le Comité directeur du Plan d'action conjoint sur les opioïdes s'est réuni de manière virtuelle pour évaluer les progrès réalisés en 2024. Au cours de la réunion, de hauts fonctionnaires ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer le partenariat entre le Canada et les États-Unis en identifiant de nouvelles actions et approches pour 2025.

Progrès réalisés à ce jour

Sécurité des frontières : Les agences postales des deux pays ont organisé des formations communes et ont échangé des renseignements pour détecter les activités de trafic de drogues illicites dans les services postaux canado-américains. L'Agence des services frontaliers du Canada et le U.S. Customs and Border Protection ont effectué une vérification indépendante de leurs capacités de détection de drogues aux points d'entrée terrestres pour mieux faire connaître leurs capacités. Les deux pays demeurent déterminés à poursuivre leur mission visant à renforcer la sécurité à la frontière commune entre le Canada et les États-Unis.

Application de la loi : Les organismes canadiens et américains d'application de la loi ont continué d'échanger des échantillons de drogues et des éléments de preuve pour renforcer leur capacité à retracer les origines et les mouvements des substances désignées, comme le fentanyl. De plus, le Canada et les États-Unis ont déployé des efforts pour mieux détecter les envois de produits précurseurs chimiques destinés à la production de drogues illicites et se sont engagés à miser sur ces efforts en 2025.

Santé publique : Des experts en santé publique ont échangé les pratiques exemplaires et les dernières recherches concernant les priorités de santé publique en matière de drogues. Ils ont notamment échangé des mises à jour sur la thérapie assistée par des médicaments et ont sensibilisé les gens à la stigmatisation associée à la consommation d'opioïdes dans les milieux pharmaceutiques.

Le Canada et les États-Unis demeurent résolus à poursuivre leur collaboration pour mettre fin à la crise des surdoses d'opioïdes qui frappe nos deux pays. En 2025, nous avons l'intention d'intensifier nos efforts pour lutter contre le crime organisé lié aux drogues, assurer la sécurité de notre frontière commune et réduire la demande de drogues et les méfaits liés à la consommation de substances dans les deux pays.

