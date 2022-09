OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 13 sept. 2022 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« À pareille date il y a 15 ans, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des NU) était adoptée par l'Assemblée générale, après des décennies de travaux menés par des dirigeants autochtones du Canada et du monde entier. La majorité des États membres appuient maintenant la Déclaration des NU.



« La Déclaration des NU établit un cadre international de normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones partout dans le monde. Elle précise comment la reconnaissance des droits favorisera des relations harmonieuses et de coopération entre les États et les peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de la personne, de non-discrimination et de bonne foi.

« Le 21 juin 2021, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est entrée en vigueur au Canada, montrant ainsi l'engagement du Canada envers la Déclaration des NU. La Loi crée un cadre durable pour faire progresser la mise en œuvre par le gouvernement fédéral de la Déclaration des NU en consultation et en collaboration avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis d'un océan à l'autre. Elle assure des efforts soutenus et continus pour faire respecter les droits de la personne des peuples autochtones, maintenant et à l'avenir, et prévoit des mesures pour tenir le gouvernement fédéral responsable.

« Maintenant, en partenariat avec les peuples autochtones, nous travaillons sur des mesures afin que les lois du Canada soient compatibles avec la Déclaration des NU et sur un plan d'action qui permettra d'atteindre ses objectifs. L'étape en cours de ce processus est axée sur le travail en partenariat avec les peuples autochtones pour mieux comprendre leurs priorités. En fonction des priorités cernées par les peuples autochtones et d'une collaboration pangouvernementale, un plan d'action sera prêt d'ici juin 2023.

« Les travaux de mise en œuvre de la Déclaration des NU à l'échelle fédérale comprennent un appui aux visions autochtones en ce qui a trait à l'autodétermination, à l'amélioration des résultats économiques, sociaux et de santé et au renforcement de l'équité en la matière. Ensemble, nous allons continuer de contribuer à l'élaboration d'une voie plus solide, plus durable et plus prévisible permettant à tous de travailler ensemble en tant que partenaires ayant les mêmes intérêts dans l'avenir du Canada. »

