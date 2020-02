Déclaration - Réaction du ministre Bains à l'augmentation de la participation d'Airbus dans le programme de l'A220

OTTAWA, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a fait la déclaration suivante au sujet de l'augmentation de la participation d'Airbus dans le programme des avions A220 :

« Notre gouvernement a toujours offert un soutien indéfectible à l'industrie aérospatiale canadienne et à ses travailleurs.

« Nous sommes heureux de tout investissement réalisé dans le dynamique secteur canadien de l'aérospatiale et ses travailleurs qualifiés. Ce secteur est l'un des plus novateurs et axés sur les exportations au pays. Il représentait en 2018 une tranche de plus de 25 milliards de dollars du produit intérieur brut du pays ainsi que plus de 210 000 emplois.

« Nous sommes en contact avec les représentants de Bombardier et du gouvernement du Québec de même qu'avec le président exécutif d'Airbus, et nous continuerons d'échanger avec les parties concernées pour nous assurer que les engagements pris sont respectés. Nous saluons l'annonce que 3 300 emplois seront conservés au Québec. Cela témoigne de la reconnaissance à l'endroit des travailleurs canadiens de l'aérospatiale, qui constituent une main-d'œuvre de classe mondiale, et démontre l'engagement envers l'expertise canadienne et la croissance de cet important secteur. »

