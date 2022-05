OTTAWA, ON, le 27 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones; et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« À pareille date l'an dernier, la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc a informé le monde entier que des sépultures non marquées avaient été identifiées à proximité de l'ancien pensionnat de Kamloops. Cette nouvelle tragique est tout aussi bouleversante aujourd'hui qu'au moment de son annonce initiale.

Au cours de la dernière année, de nombreuses autres communautés nous ont également fait part de leurs propres localisations sur les sites d'anciens pensionnats de partout au Canada, soit la Nation des Dakota de Sioux Valley, la Première Nation de Cowessess, la Première Nation ʔaq̓am, la Première Nation de Penelakut, la Première Nation de Williams Lake, la Première Nation de Keeseekoose, la Première Nation de Kapawe'no, la Première Nation de George Gordon et la Nation crie de Saddle Lake, et beaucoup d'autres s'ajouteront à la liste. Chacune de ces annonces a amené les Canadiens à réfléchir aux pratiques coloniales abusives du Canada, plus particulièrement aux enfants qui ont été enlevés de force à leurs communautés et placés en pensionnat.

La localisation de sépultures non marquées sur les sites d'anciens pensionnats du Canada nous rappelle les graves préjudices que les enfants autochtones, leurs familles et leurs communautés ont subis en raison des politiques relatives à ces établissements. Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les communautés des Premières Nations, inuites et métisses qui se lancent dans ces recherches difficiles, mais essentielles, en vue de trouver et de commémorer les enfants qui ne sont jamais revenus à la maison. En plus de réparer les torts du passé et de nous éduquer, nous devons nous pencher sur les répercussions continues des pensionnats et le traumatisme intergénérationnel dont souffrent encore aujourd'hui les peuples autochtones et leurs communautés.

Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle qu'il a joué dans le passé et ses conséquences sur le présent, et s'engage à poser des gestes concrets afin d'y remédier dans l'ensemble du pays. Nous tenons compte des commentaires des dirigeants des Premières Nations, inuits et métis, et comprenons que ces démarches doivent être dirigées par les Autochtones, centrées sur les survivants et adaptées à la culture. Nous continuerons d'écouter ce que les peuples autochtones ont à dire et de les soutenir dans leur processus de guérison, à leur propre rythme et de la manière qui leur convient. En tant que pays, nous allons faire mieux.

Nos pensées accompagnent la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc et tous les Autochtones qui ont été et continuent d'être touchés par ces tragédies, et elles se tournent également vers les enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux après avoir fréquenté un pensionnat. Nous espérons que vous et vos proches prendrez le temps de vivre le deuil de ces enfants. En cas de besoin, les survivants des pensionnats et les membres de leur famille peuvent joindre la ligne d'écoute téléphonique nationale sur les pensionnats en composant le 1-866-925-4419 afin d'obtenir des services de soutien affectif et d'aiguillage en cas de situation de crise. »

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Justine Leblanc, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Kyle Allen, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]