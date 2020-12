OTTAWA, ON, le 2 déc. 2020 /CNW/ - Santé Canada est au fait que le UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency a diffusé une autorisation temporaire pour une réserve limitée temporaire de son premier vaccin contre la COVID-19, fabriqué par Pfizer/BioNTech.

L'examen indépendant de ce vaccin par Santé Canada est en cours et devrait être terminé prochainement.

Le Ministère collabore étroitement avec des organismes de réglementation internationaux au Royaume-Uni pour échanger des renseignements et des données sur les vaccins qui font actuellement objet d'examen. On autoriserait un vaccin au Canada suivant l'achèvement d'un processus d'examen qui évalue l'innocuité, l'efficacité et la qualité du vaccin.

Le vaccin fait l'objet d'un examen depuis le 3 octobre, en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 de Santé Canada. Cela permet au Ministère d'analyser les données fournies par les fabricants de façon continue, au lieu d'attendre que les données soient toutes recueillies et soumises pour examen en même temps.

Bien qu'il soit question d'un processus d'approbation accéléré, le Ministère n'autorisera un vaccin que s'il répond aux exigences rigoureuses de Santé Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité.

