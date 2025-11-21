DÉCLARATION - Nouveaux logements : Le Canada doit miser à la fois sur l'abordabilité et l'accessibilité

OTTAWA, ON, le 21 nov. 2025 /CNW/ - À l'approche de la Journée nationale du logement, le 22 novembre, Marie-Josée Houle, défenseure fédérale du logement, et Christopher T. Sutton, commissaire à l'accessibilité du Canada, font la déclaration suivante :

À l'occasion de la Journée nationale du logement, nous demandons que des mesures soient prises sans tarder afin que chaque personne au Canada, peu importe qui elle est, ses antécédents ou ses capacités, ait accès à un logement abordable et accessible.

Le logement accessible est un droit fondamental. Pourtant, pour beaucoup trop de gens au Canada, ce droit reste hors de portée. Les personnes en situation de handicap ou qui se trouvent en situation précaire continuent de se heurter à des obstacles en matière de logement les privant de leur dignité, de leur sécurité et de leur indépendance. Dans certains cas, les personnes en situation de handicap se tournent vers l'aide médicale à mourir (AMM) parce qu'elles ne trouvent pas de logement abordable et accessible ni le soutien dont elles ont besoin pour vivre de manière autonome. C'est tout simplement inacceptable.

La première vague d'investissements de 13 milliards de dollars annoncée par le gouvernement fédéral pour la construction de logements hors marché par l'intermédiaire de l'agence Maisons Canada est un pas dans la bonne direction. Ces nouveaux logements doivent être à la fois abordables et accessibles pour répondre aux besoins variés d'une population canadienne très diversifiée.

Plus de huit millions de Canadiens et Canadiennes de 15 ans et plus vivent avec un handicap et ce nombre ne fera qu'augmenter à mesure que notre population vieillit. Le logement accessible favorise la participation active sur le marché du travail, renforce les communautés et atténue la pression exercée sur les systèmes de santé et les services sociaux. Il ne s'agit pas seulement d'un impératif en matière de droits de la personne, mais aussi d'un investissement public intelligent et durable.

L'histoire nous met en garde. Beaucoup d'entre nous peuvent encore apercevoir des maisons construites pendant la guerre dans les années 1940, pour faire face à la crise du logement nationale qui sévissait à l'époque. Ces maisons étaient certes abordables, mais elles n'étaient pas conçues pour répondre aux besoins diversifiés et changeants des Canadiens et Canadiennes, à commencer par ceux des anciens combattants qui revenaient du front avec des handicaps. Quatre-vingt-cinq ans plus tard, nous ne pouvons pas répéter la même erreur.

C'est pourquoi la solution ne saurait se limiter au seul nombre de nouvelles unités construites. Nous avons besoin de logements abordables en permanence et qui répondent aux besoins immédiats de la population, mais aussi à ceux des générations à venir.

Nous disposons déjà des connaissances et des outils pour y parvenir. Normes d'accessibilité Canada a élaboré des normes nationales pour la conception de logements accessibles et prêts à l'accessibilité. Les normes comprennent des caractéristiques de conception flexibles, telles que des murs renforcés qui peuvent supporter les futurs ascenseurs ou barres d'appui. Lorsque l'accessibilité est intégrée dès le départ, elle coûte moins cher, prend moins de temps et évite les perturbations lorsque les besoins des gens changent et que leur maison doit être modifiée.

Ces normes sont déjà appliquées dans le Catalogue de conception de logements du gouvernement fédéral, qui présente des conceptions accessibles gratuites et prêtes à construire. Les architectes, les constructeurs et les promoteurs peuvent utiliser ces conceptions dès maintenant pour tout type de logement.

Le Code national du bâtiment doit également être adapté. La version actuelle du Code ne respecte pas les normes d'accessibilité les plus récentes et exempte toujours un vaste groupe de logements à petite échelle. Comme plus d'un Canadien sur quatre âgé de 15 ans et plus vit avec un handicap, l'accessibilité ne peut pas rester facultative - elle doit devenir la norme.

L'objectif de la Loi canadienne sur l'accessibilité d'atteindre l'accessibilité au Canada d'ici 2040 souligne la nécessité d'investissements fédéraux qui éliminent les obstacles plutôt que de les perpétuer. Cela comprend les investissements fédéraux dans le logement hors marché. Ce plan national sur le logement peut faire les deux : répondre aux besoins urgents en matière de logement et respecter les obligations du Canada en matière de droits de la personne. Concevoir pour l'accessibilité et l'adaptabilité dès le départ n'a pas besoin de coûter plus cher - et cela offre une véritable valeur publique pour l'investissement public.

En cette Journée nationale du logement, nous devons agir vite et avec détermination. Plaçons l'accessibilité et l'abordabilité au cœur de toutes nos décisions en matière de logement. Parce qu'un Canada fort est un Canada où tout le monde a un chez-soi et où personne n'est laissé pour compte.

