Avis aux médias - La défenseure fédérale du logement se rendra dans le sud de l'Ontario pour surveiller les mesures prises à l'égard des campements

OTTAWA, ON, le 19 sept. 2025 /CNW/ - La défenseure fédérale du logement, Marie-Josée Houle, se rendra dans le sud de l'Ontario du 22 au 26 septembre 2025 afin de visiter des campements de personnes en situation d'itinérance, de rencontrer des personnes ayant vécu l'itinérance et des fournisseurs de services, ainsi que de discuter avec des décideurs municipaux et provinciaux.

Elle fera notamment des visites à Kitchener, Waterloo, Cambridge, London, Hamilton et Toronto.

Cette visite fait suite à son rapport de février 2024 sur les campements des personnes en situation d'itinérance, lequel a suscité l'attention nationale.

La réponse initiale du gouvernement fédéral au rapport et aux recommandations de la défenseure comprenait un nouvel investissement de 250 millions de dollars dans le budget 2024, qui sera égalé par un montant de la part des provinces, des territoires, et des administrations municipales afin de trouver des solutions fondées sur les droits de la personne aux campements.

Ce financement destiné aux plans de réponse communautaire aux campements a commencé à être déployé dans les villes canadiennes dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements. La visite de la défenseure lui permettra de constater comment le financement octroyé faire une différence dans les communautés qu'elle visite.

SOURCE Bureau du défenseur fédéral du logement

Coordonnées pour les médias: Relations avec les médias, 613-943-9118, [email protected]