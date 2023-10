OTTAWA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic LeBlanc, a publié aujourd'hui la déclaration suivante en réponse au rapport de la vérificatrice générale sur l'inclusion en milieu de travail pour le personnel racisé :

« Chaque fonctionnaire mérite de travailler dans un environnement inclusif et respectueux, exempt de discrimination. C'est une priorité pour moi, pour mes collègues et pour le gouvernement du Canada.

Le gouvernement du Canada poursuit son travail sur plusieurs fronts pour créer une fonction publique fédérale qui maintient la diversité incroyable du Canada en tant que force et qui favorise un profond sentiment d'appartenance parmi tous les fonctionnaires.

Conformément à l'Appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme, de l'équité et de l'inclusion dans la fonction publique fédérale du greffier, un travail considérable a été entrepris dans l'ensemble du gouvernement du Canada pour lutter contre le racisme et la discrimination en milieu de travail. Cela comprend :

élaborer des cadres stratégiques pour l'équité, la diversité et l'inclusion grâce à la mobilisation et la consultation des employés;

créer des secrétariats pour la lutte contre le racisme et pour la diversité et l'inclusion qui travaillent en étroite collaboration avec des intervenants pour diriger la coordination et la mise en œuvre des stratégies et des cadres;

poursuivre le programme Mentorat Plus afin d'appuyer la croissance et le perfectionnement professionnels des employés des groupes visés par l'équité en matière d'emploi et en quête d'équité;

promouvoir et utiliser des options de recrutement et de dotation pour accroître la diversité et embaucher au-delà des écarts de représentation;

soutenir des mécanismes pour encourager les employés à raconter leurs expériences vécues, à discuter de questions et à obtenir du soutien.

Dans son rapport, la vérificatrice générale indique que, même si de nombreuses mesures ont été prises pour corriger les conditions d'emploi désavantageuses des employés racisés dans la fonction publique, il faut faire davantage pour :

utiliser suffisamment les données pour guider les efforts et suivre les progrès;

s'attaquer à la crainte de représailles perçue de façon disproportionnée par les employés racisés lorsqu'ils déposent des plaintes de racisme;

renforcer la responsabilisation en matière de changement de comportement et de culture entre les dirigeants par l'intermédiaire des organisations.

Ensemble, nous accueillons favorablement les recommandations de la vérificatrice générale et nous poursuivrons le travail avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et d'autres partenaires afin de veiller à la mise en place de processus et de mesures pour appuyer l'équité en milieu de travail et l'inclusion de tous les fonctionnaires.

Nous garantirons que les employés sentent qu'ils peuvent déposer des plaintes de racisme en toute sécurité aux cadres supérieurs sans crainte de représailles et favoriserons une culture de leadership au sein de la fonction publique qui appuie les progrès mesurés par rapport aux résultats en matière d'équité et d'inclusion. C'est ce qui guidera le travail à venir.

À cette fin, le gouvernement du Canada s'est engagé à faire ce qui suit :

établir et mettre en œuvre des cadres de mesure du rendement pour évaluer les résultats en matière d'équité et d'inclusion dans la fonction publique fédérale et en rendre compte;

effectuer une analyse fondée sur des données pour comprendre l'expérience du milieu de travail des employés racisés par rapport à d'autres afin de prendre des mesures pour corriger les situations de désavantage en matière d'emploi;

examiner les processus actuels de règlement des plaintes et garantir que les plaintes soient reçues et gérées par des professionnels formés et expérimentés;

recueillir et analyser l'information recueillie dans le cadre des processus de règlement des plaintes des employés racisés par rapport à d'autres afin d'aider à prévenir le racisme en milieu de travail et à y remédier;

établir les comportements attendus nécessaires à un milieu de travail inclusif et en fonction duquel le rendement des employés sera évalué.

Le rapport du Bureau du vérificateur général est un rappel important des efforts qui doivent être poursuivis au sein du service public canadien. Le gouvernement du Canada demeure fermement déterminé à favoriser un milieu de travail respectueux qui soit équitable et inclusif pour tous les fonctionnaires. »

