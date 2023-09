OTTAWA, ON, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a fait la déclaration suivante :

« J'ai été ravie d'apprendre la décision du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO d'inscrire les cimetières et les lieux commémoratifs de la Première Guerre mondiale (front occidental) à la Liste du patrimoine mondial. Ce lieu du patrimoine mondial comprend 139 cimetières et lieux commémoratifs de la Première Guerre mondiale, dont le Mémorial national du Canada à Vimy et le Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel en France, ainsi que le Mémorial canadien à Saint-Julien (« Le soldat en méditation ») en Belgique. Je remercie les délégations française et belge d'avoir fait avancer cette importante initiative.

Ces monuments commémoratifs représentent des lieux où rendre hommage aux centaines de milliers de personnes qui ont combattu pour la paix et la liberté, et aux milliers d'autres qui ont donné leur vie pour cette cause pendant la Première Guerre mondiale.

La commémoration des personnes qui ont servi et qui ont fait le sacrifice ultime pour notre pays est une responsabilité profonde qui incombe à chaque génération de Canadiennes et de Canadiens. Cette désignation accordée par le Comité du patrimoine mondial permettra de préserver davantage nos monuments commémoratifs et les terrains où ils se trouvent, et ainsi de continuer à raconter les histoires des valeureux soldats canadiens au monde entier.

Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires commémoratifs pour veiller à perpétuer le souvenir de toutes les personnes qui ont servi et consenti des sacrifices au cours de la Première Guerre mondiale.

Nous nous souviendrons. »

