OTTAWA, ON , le 9 juill. 2023 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Fête du Nunavut, nous nous joignons aux communautés de l'ensemble du territoire pour souligner le 30e anniversaire de l'adoption de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et de la Loi sur le Nunavut, qui ont mené à la reconnaissance du Nunavut en tant que territoire officiel du Canada.

L'établissement du plus récent territoire du Canada, et de son plus grand, a non seulement eu pour effet de changer la carte de notre pays, mais aussi de consolider dans la loi le droit des Nunavummiut de se faire entendre au Canada et sur la scène internationale.

En ce jour, nous célébrons les importantes contributions culturelles, sociales et économiques des Nunavummiut de notre pays. Des régions de Qikitaaluk et Kitikmeot, jusqu'à celle de Kivalliq, le Nunavut compte de nombreux habitants, des langues riches, des communautés dynamiques et de vastes paysages qui ont façonné et enrichi l'histoire et l'identité du Canada.

Au cours des trois dernières décennies, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et la Nunavut Tunngavik Incorporated ont travaillé en partenariat à la mise en œuvre de l'Accord du Nunavut, et ce partenariat continuera d'être essentiel en vue d'atteindre l'objectif de l'autodétermination pour les Nunavummiut.

Depuis des temps immémoriaux, les Inuit sont les gardiens de leurs terres et du savoir inuit. Les Inuit représentant plus de 85 % de la population du Nunavut, nous continuons d'accomplir d'importants progrès vers le parachèvement d'une entente sur le transfert des responsabilités au Nunavut qui confèrera aux Nunavummiut un plus grand contrôle sur leurs terres et leurs ressources.

Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement à faire progresser la réconciliation en continuant de renforcer la relation entre les Inuit et la Couronne, et de travailler en partenariat avec le gouvernement du Nunavut et la Nunavut Tunngavik Incorporated de manière à assurer un avenir meilleur à toutes les personnes qui vivent au Nunavut.

Bonne Fête du Nunavut! Nunavut ullunganit nalliunirsiutsiarit! »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur le Nord :

Twitter : GouvCan_Nord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, [email protected] ; Aïssatou Diop, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected] ; Zeus Eden, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]