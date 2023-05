OTTAWA, ON, le 5 mai 2023 /CNW/ - Territoire traditionnel non cédé des Algonquins - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, ont fait la déclaration suivante :

« La robe rouge nous rappelle de soutenir et d'honorer la mémoire et l'âme de toutes les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) et des personnes bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et plus (2ELGBTQI+). Nos pensées vont aux familles, aux survivants et aux communautés touchées par cette crise nationale, ainsi qu'à toutes les autres victimes de violence envers les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Nous saluons les voix courageuses des familles et des survivants qui ont fait preuve d'un dévouement inébranlable pour découvrir la vérité, garantir la justice pour les êtres chers et protéger les sept générations à venir..

La Journée de la robe rouge a été inspirée du projet d'art REDress de l'artiste métisse Jaime Black, un projet artistique qui fournit des rappels visuels puissants et émotionnels de la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Le projet met l'accent sur des robes rouges suspendues en vue de souligner l'absence d'êtres chers qui ont perdu la vie à cause de la crise nationale liée à la violence fondée sur le sexe.

Nous vous invitons à porter du rouge aujourd'hui afin de rendre hommage aux femmes et aux jeunes filles qui ne sont plus avec nous, ainsi qu'à leurs familles et amis qui continuent à vivre avec les conséquences tragiques et la perte de leurs proches.. Nous nous engageons à travailler en partenariat avec les familles autochtones, les survivants, les leaders et les partenaires, ainsi qu'avec les provinces et les territoires, afin d'apporter des changements transformationnels qui mettront fin à cette crise nationale.

L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) était un début et non une fin. Nous devons tous faire mieux pour les familles, les survivants et les communautés. Le gouvernement fédéral s'est engagé à apprendre des enseignements et du savoir de ses partenaires autochtones d'une manière qui respecte nos priorités communes. Nous continuerons à utiliser la Voie fédérale, le Plan d'action national, les appels à la justice découlant de l'Enquête nationale et le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe afin de tracer la voie à suivre pour la suite de notre travail.

La Journée de la robe rouge nous rappelle que nous devons tous contribuer à mettre fin à la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Alors que les communautés de partout au pays se rassemblent pour marcher et commémorer leurs proches, nous marchons et serons avec vous, en pensée, depuis la ville d'Ottawa. Nous ne devons jamais oublier la douleur et la souffrance infligées aux victimes, à leurs familles et à leurs communautés, mais plutôt de prendre l'engagement de poursuivre ensemble et sans relâche nos efforts afin d'assurer la sécurité de toutes les filles, les femmes et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, quelle que soit leur situation. Ce n'est que de cette façon que la mémoire des victimes sera honorée. »

Prendre soin de soi

Il existe une ligne d'appel d'urgence nationale, sans frais, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre un soutien en santé mentale à quiconque a besoin d'aide affective par rapport aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.

Des services de soutien en à la santé et de soutien culturel sont également offerts pour les FFADA.

Le soutien pourrait comprendre du counseling professionnel axé sur la guérison, du soutien émotionnel comme l'écoute et l'aiguillage vers d'autres services, ainsi que de l'aide adaptée à la culture axée sur les méthodes de guérison traditionnelles et les services des Aînés.

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur le Nord :

Twitter: GouvCanNord

Facebook: GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Aïssatou Diop, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Zeus Eden, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Courriel : [email protected], Téléphone : 819-934-2302; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]; Johise Namwira, Attachée de presse et conseillère en gestion des enjeux, Bureau de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Téléphone : 873-353-0985, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, Téléphone : 819-420-6530, [email protected]