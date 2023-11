OTTAWA, ON, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, et l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, ont fait la déclaration suivante à la suite d'un appel avec les ministres provinciaux et territoriaux responsables de la Sécurité publique et de la Justice pour discuter des récents événements mondiaux et de leurs répercussions au Canada :

« Ces dernières semaines, nous avons constaté une hausse très inquiétante au Canada d'actes antisémites et d'islamophobie. Ces inacceptables actes de haine ont causé de la douleur et de l'anxiété à nos proches, à nos amis, à nos voisins et à nos communautés.

Lors de notre appel d'aujourd'hui avec nos homologues provinciaux et territoriaux, nous avons discuté des mesures prises au sein de différentes juridictions pour faire face à ce problème. Nous avons partagé des pratiques exemplaires visant à assurer la sécurité des manifestations légales, ainsi que des mesures supplémentaires potentielles pour lutter contre les crimes motivés par la haine. Notre gouvernement continuera à travailler en collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour lutter contre les crimes motivés par la haine et protéger les Canadiens.

Il s'agit d'une période difficile pour de nombreux Canadiens. Nombreux sont ceux qui sont en colère et effrayés. En ces temps difficiles, nous exhortons tout le monde à rester uni et à lutter contre la discrimination, la haine et l'injustice.

Quant à ceux qui prônent la haine ou la violence dans notre pays, sachez que les Canadiens sont unis contre vous. Tous les éléments de nos gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux seront mobilisés pour défendre et protéger nos communautés, nos voisins et tous nos citoyens, et assurer ainsi notre sécurité collective.

Tout le monde au Canada a le droit de se sentir en sécurité dans sa communauté. En tant que Canadiens, nous respectons les droits protégés par la Charte des droits et libertés et la primauté du droit. Au Canada, nous ne tolérons aucunement le soutien du terrorisme ou la promotion de la violence. La haine n'a pas sa place ici. »

Faits en bref

Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de la Justice et de la Sécurité publique se sont réunis le mois dernier, à Bromont , au Québec, et ont condamné à l'unanimité les actes haineux de l'organisation terroriste Hamas. Les ministres ont également exhorté les Canadiens à rester unis.

