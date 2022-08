OTTAWA, ON, le 19 août 2022 /CNW/ - Lorsque les Alliés ont traversé la Manche pour attaquer la ville de Dieppe, en France, le 19 août 1942, près de 5 000 des 6 100 soldats alliés participant à l'opération étaient des Canadiens. Tragiquement, ce serait le jour le plus sanglant de toute la Seconde Guerre mondiale pour le Canada.

Croyant qu'ils auraient l'effet de surprise de leur côté, les Alliés ont attaqué en cinq points différents le long de la côte de la France occupée. Ils s'attendaient à se frayer un chemin jusqu'à Dieppe. Au lieu de cela, ils ont été accueillis par de violents tirs ennemis et ont subi de terribles pertes sur les flancs est et ouest, ainsi que lors de l'attaque principale contre la ville. Parmi les Canadiens, seulement 2 200 environ sont revenus en Angleterre, dont beaucoup étaient blessés; près de 1 950 de nos soldats ont été faits prisonniers de guerre; et plus de 900 ont donné leur vie.

C'était un prix élevé à payer pour ce qui serait qualifié d'opération ratée. Pourtant, cette coûteuse défaite a donné de précieuses leçons qui ont ensuite été appliquées lorsque les Alliés sont revenus avec succès sur les côtes françaises en Normandie le jour J en juin 1944.

Les Canadiens qui ont combattu lors du raid sur Dieppe ont sacrifié beaucoup dans leurs efforts pour aider à redonner la paix et la liberté aux peuples d'Europe. En ce 80e anniversaire de leur assaut sur Dieppe, nous nous souvenons d'eux et de plus d'un million d'hommes et de femmes du Canada qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Le raid sur Dieppe a eu lieu il y a 80 ans. Des centaines de soldats canadiens ont donné leur vie et près de 2 000 ont passé le reste de la guerre comme prisonniers dans des camps allemands. Toutes ces années plus tard, nous nous souvenons d'eux pour le courage dont ils ont fait preuve ce jour-là et pour le rôle important qu'eux-mêmes et des centaines de milliers d'autres Canadiens ont joué pour aider à libérer les peuples d'Europe occidentale de la tyrannie et de l'oppression pendant la Seconde Guerre mondiale. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le raid sur Dieppe serait finalement le jour le plus sanglant de la Seconde Guerre mondiale pour notre pays. Même si ce fut une journée de perte dévastatrice, ce fut aussi une journée de courage, de force et de résilience extraordinaires - un rappel poignant que nos meilleurs moments consistent souvent à relever des défis plutôt qu'à remporter des victoires faciles. Nous nous souvenons des Canadiens qui ont servi et se sont sacrifiés à Dieppe et tout au long de la Seconde Guerre mondiale, tant au pays qu'à l'étranger, et nous leur rendons hommage. N'oublions jamais. »

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

