OTTAWA, ON, le 3 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante pour souligner le 80e anniversaire de la libération de la Belgique :

« L'automne 1944 a été une période déterminante pour la Première Armée canadienne. Après avoir libéré les zones côtières du nord de la France à la suite du débarquement réussi du jour J et de la bataille de Normandie, des dizaines de milliers de soldats canadiens ont joué un rôle de premier plan dans l'ouverture de l'estuaire de l'Escaut vers le port belge d'Anvers.

Non seulement le maintien d'une ligne d'approvisionnement aussi vitale a permis aux armées alliées de poursuivre leur avancée vers l'Allemagne, mais il a également contribué à libérer l'Europe occidentale de plus de quatre ans d'occupation nazie.

Il y a quatre-vingts ans aujourd'hui, le peuple belge a enfin été libéré. Pendant des semaines, les soldats canadiens se sont frayé un chemin sur un terrain plat, boueux et inondé qui ne leur offrait que peu de couverture lors de leur progression. Sans se laisser décourager par les défis qui se dressaient devant eux, ils ont réussi à dégager la poche de Breskens et à libérer les dernières portions du territoire belge détenues par les troupes ennemies, le 3 novembre 1944.

La victoire a été coûteuse, avec des milliers de victimes au sein de l'armée canadienne, incluant plus de 800 soldats canadiens faisant le sacrifice ultime lors de la bataille en Belgique. À ce jour, nous restons reconnaissants envers nos amis et alliés en Belgique qui continuent d'honorer la mémoire des centaines de militaires canadiens qui reposent dans des cimetières comme le cimetière de guerre canadien d'Adegem et le cimetière de Schoonselhof.

Le lien durable entre nos pays a été forgé par des milliers de Canadiens et de Belges qui ont courageusement lutté pour la liberté pendant la Seconde Guerre mondiale. Des Canadiens comme Edna Beattie qui s'est enrôlée en 1940 et a servi comme infirmière en Angleterre, en France et plus tard en Belgique où elle a soigné des blessés alliés, et Joseph Ross qui a servi dans les Queen's Own Rifles of Canada pour aider à libérer la poche de Breskens.

Aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux et de leur famille, et de tout ce qu'ils ont enduré pour libérer la Belgique et l'Europe. »

