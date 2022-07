OTTAWA, ON, le 27 juill. 2022 /CNW/ - La guerre de Corée a débuté en juin 1950, au moment où des troupes nord‑coréennes ont envahi la Corée du Sud. Aux yeux des Nations Unies qui venaient tout juste d'être créées, il s'agissait là d'un acte d'agression qui avait été posé ouvertement et qui nécessitait une intervention internationale.

Le Canada était l'un des 18 pays membres des Nations Unies qui ont contribué en envoyant des unités combattre en Corée au sein de la Force multinationale, aux côtés des forces américaines et sud‑coréennes. Des destroyers de la Marine royale canadienne et un escadron de transport de l'Aviation royale canadienne ont rapidement été déployés dans le Sud-Est asiatique, puis des soldats de la Force spéciale de l'Armée canadienne, qui allait devenir le 25e Groupe‑brigade d'infanterie du Canada, ont à leur tour été déployés.

Aux côtés de leurs alliés, et malgré les attaques massives et les conditions difficiles, les unités canadiennes ont fait tout ce qu'elles ont pu pour aider à restaurer la paix. Parmi les 26 000 soldats canadiens qui ont pris part à ce douloureux conflit, 516 ont fait l'ultime sacrifice. De nombreux autres ont été blessés et certains vétérans ont porté le fardeau de la guerre pour le reste de leur vie.

Après plus de trois années d'hostilités et à l'issue d'un long processus de négociations, un armistice mettant fin à la lutte armée de la guerre de Corée a finalement été signé à Panmunjom le 27 juillet 1953. Cela s'est passé il y a 69 ans aujourd'hui.

Citations

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux 516 Canadiens qui ont sacrifié leur vie durant cette guerre, et nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à ce conflit. J'encourage tous les Canadiens à réfléchir aux énormes sacrifices consentis par nos courageux militaires, hommes et femmes, qui se sont rendus à l'autre bout du monde pour aider les forces de l'ONU à tenter de rétablir la paix en Corée du Sud. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux soldats canadiens qui ont bravement servi pendant la guerre de Corée, il y a de cela soixante‑dix ans. Souvenons‑nous d'eux, ainsi que des 516 Canadiens qui ont consenti le sacrifice ultime, pour leur courage et leur détermination à préserver la paix et la liberté dans le monde. »

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

Liens connexes

