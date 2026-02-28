OTTAWA, ON, le 28 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, ont publié la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous commémorons le 35e anniversaire de la fin de la guerre du Golfe, une mission dans laquelle plus de 4 000 Canadiens ont servi au Moyen-Orient à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990. Ce fut un chapitre important de notre histoire, marquant la première fois que des femmes canadiennes servaient dans des rôles de combat.

En ce jour de commémoration historique, nous nous souvenons non seulement du courage des militaires canadiens, mais aussi de l'esprit de coopération qui a caractérisé leur mission. Ce conflit a rassemblé une coalition internationale de forces militaires provenant de plus de 30 nations. Des déserts d'Arabie saoudite aux eaux du golfe Persique, jusqu'aux cieux, les soldats, marins et aviateurs canadiens ont combattu aux côtés de leurs alliés pour rétablir la souveraineté du Koweït, faire respecter les résolutions des Nations Unies et s'entraider face aux dangers de cette mission.

Lorsque le croiseur lance-missiles américain United States Ship Princeton a été endommagé par des mines irakiennes au large des côtes koweïtiennes, c'est le Navire canadien de Sa Majesté Athabaskan qui lui a porté secours. Ce sauvetage audacieux nous rappelle qu'en temps de crise, le Canada a toujours été un allié solide, fidèle à ses principes et fiable.

Même si le Canada n'a subi aucune perte humaine dans ce conflit, tous les soldats ne sont pas revenus de leur mission indemnes. De nombreux vétérans de la guerre du Golfe vivent encore avec des blessures visibles et invisibles liées à leur service. La maladie de la guerre du Golfe est désormais reconnue comme une condition ouvrant droit à des prestations d'invalidité. Cela témoigne de la conviction que les soins que nous offrons aux vétérans et vétéranes doivent continuer d'évoluer, même des décennies après la fin d'un conflit.

Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes qui ont servi au Moyen-Orient méritent notre soutien, notre respect et notre reconnaissance inconditionnels. En ce 35e anniversaire de la fin de la guerre du Golfe, nous leur rendons hommage et les remercions d'avoir respecté l'engagement de longue date du Canada envers la sécurité collective et la coopération avec nos alliés. »

Liens connexes :

Guerre du Golfe

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources pour les médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, Téléphone : 613-904-3333, Courriel : [email protected]; Maya Ouferhat, Secrétaire de presse, Cabinet du ministre de la Défense nationale, Courriel : [email protected]