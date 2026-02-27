HALIFAX, NS, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tiendra un événement commémoratif pour souligner le 35e anniversaire de l'opération Friction et de la fin de la guerre du Golfe. L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et une délégation de vétérans du golfe Persique seront rejoints par Son Honneur, l'honorable Mike Savage, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Barbara Adams, vice-première ministre et ministre responsable des Relations militaires, Monsieur le Maire Andy Fillmore, maire de la municipalité régionale d'Halifax, un contingent des Forces armées canadiennes, des représentants de la Légion royale canadienne et d'autres dignitaires.

L'événement comprendra deux parties : un défilé aérien et maritime à la jetée NJ, à l'arsenal CSM (sous réserve des conditions météorologiques), suivi d'une cérémonie commémorative en l'honneur des vétérans du golfe Persique sur le NCSM Scotian. La cérémonie comprendra des prestations de la fanfare Stadacona de la Marine royale canadienne, de la section d'Halifax de la chorale des épouses militaires canadiennes et du vétéran de la guerre du Golfe, Mark Ryan, ainsi que des allocutions de dignitaires.

Lieu :

Partie 1 : Jetée NJ

Derrière l'édifice D201

Quartier général des Forces maritimes de l'Atlantique

Halifax (N.-É.) Partie 2 : NCSM Scotian

2111, rue Barrington

Halifax (N.-É.) Date : Le samedi 28 février 2026 Heure : 9 h 30 HNA

Il sera possible de prendre des photos pendant et après l'événement, et des vétérans et d'autres personnalités pourront être interviewés après l'événement.

Les représentants des médias souhaitant participer à l'événement doivent s'inscrire avant 17 h HNA le vendredi 27 février en fournissant leur nom et leur organe de presse à [email protected] pour obtenir l'accès à la jetée NJ et de plus amples détails au sujet du déroulement de l'événement.

Les représentants des médias s'étant inscrits sont priés de se présenter à l'entrée Rainbow de la BFC Halifax au plus tard à 9 h HNA. Des places de stationnement seront mises à la disposition des médias au chantier naval à proximité de la jetée NJ. En cas de conditions météorologiques extrêmes, le défilé maritime et aérien sera annulé, mais la cérémonie commémorative à bord du NCSM Scotian aura bien lieu à partir de 10 h 10 HNA. Les représentants des médias doivent présenter une pièce d'identité officielle avec photo et leur accréditation de presse à leur arrivée.

Veuillez nous indiquer si vous avez des besoins particuliers en matière d'accessibilité et nous collaborerons avec vous pour faciliter votre participation.

