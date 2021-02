OTTAWA, ON, le 28 févr. 2021 /CNW/ - Il y a trente ans aujourd'hui que la guerre du Golfe a pris fin, presque sept mois après l'invasion des forces iraquiennes au Koweït. De 1990 à 1991, plus de 4 000 Canadiens ont servi au Moyen-Orient dans le cadre de la coalition internationale qui a combattu pour redonner la liberté au peuple koweïtien. À son apogée, la contribution du Canada s'élevait à plus de 2 700 membres des Forces armées canadiennes dans la région en même temps.

Le Canada a tout d'abord contribué aux efforts militaires en mer en août 1990 lorsque trois navires de guerre canadiens ont rejoint la flotte de la coalition qui avait pour mission d'assurer la sécurité de la zone maritime au large de l'Iraq et du Koweït occupé. En octobre, des chasseurs CF-18 canadiens ont été envoyés au Moyen-Orient pour aider à prendre le contrôle du ciel au-dessus du Golfe. Des unités de communications, de logistique et de sécurité, ainsi que des unités médicales canadiennes ont aussi joué un rôle de soutien important dans le conflit.

Bien que des Canadiennes aient fait des contributions et des sacrifices considérables ayant mis leur vie en danger lors des conflits antérieurs, la guerre du Golfe a été la première occasion où les femmes des Forces armées canadiennes avaient accès aux métiers de combat, et elles ont joué un rôle important sur la terre, dans le ciel et en mer.

Même si le Canada n'a subi aucune perte pendant la guerre du Golfe, beaucoup sont retournés chez eux avec un lourd fardeau, et certains l'ont porté le reste de leur vie. À l'occasion du 30e anniversaire de la fin de la guerre du Golfe, nous rendons hommage à tous ceux et celles qui ont bravement assumé les risques inhérents au service en uniforme dans le golfe Persique, et nous remercions ces vétérans encore avec nous de s'être portés volontaires pour défendre la paix et la liberté au Koweït.

« Pour ceux et celles d'entre nous qui étaient là, regarder le début de l'opération Desert Storm demeure un de ces moments qui restera toujours gravé dans notre mémoire. Trente ans plus tard, il est incroyablement important de nous assurer que les générations à venir se souviennent des contributions apportées par des milliers de Canadiens pendant la guerre du Golfe. Nous les remercions aujourd'hui de leur service remarquable. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Au cours du mois de février, nous rendons hommage aux milliers de Canadiens et de Canadiennes qui ont servi au Moyen-Orient pendant la guerre du Golfe. L'appui terrestre, aérien et maritime qu'ils ont fourni à la coalition internationale a grandement contribué à la libération du Koweït, et la présence continue des Canadiens le long de la frontière entre l'Iraq et le Koweït en appui aux Nations Unies a renforcé encore davantage la sécurité au cours des années qui ont suivi la fin de la guerre. À toutes les personnes qui ont servi, nous vous sommes à jamais reconnaissants pour votre service. »

L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale

Après l'invasion du Koweït par l' Iraq , le Canada se joint à une coalition de 35 pays pour libérer la petite nation du Golfe.

, le Canada se joint à une coalition de 35 pays pour libérer la petite nation du Golfe. Plus de 4 000 Canadiens ont servi pendant la guerre du Golfe, aidant ainsi à défendre la paix et la liberté.

La guerre du Golfe était le premier conflit où les Canadiennes ont servi dans des rôles de combat.

