OTTAWA, ON, le 9 avril 2022 /CNW/ - Au début de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne s'est emparée de la crête de Vimy, dans le nord de la France, et l'a transformée en une solide position défensive. Grâce à leur système complexe de tunnels et de tranchées, et à un puissant arsenal de mitrailleuses et de pièces d'artillerie, les Allemands ont établi une forteresse presque impénétrable que les Alliés ont eu du mal à conquérir. Des centaines de milliers de soldats alliés ont été tués ou blessés au cours d'assauts infructueux sur la crête de Vimy en 1914 et 1915.

Au printemps 1917, alors que l'Europe était en guerre depuis plus de deux ans et demi et qu'aucun des deux camps ne parvenait à faire de progrès significatifs, une attaque majeure était prévue en avril dans la région d'Arras, en France.

Les Canadiens avaient comme mission de prendre le contrôle de la crête de Vimy.

Pour la première fois, les quatre divisions du Corps canadien ont combattu ensemble en une seule formation. Après avoir passé tout l'hiver à renforcer les lignes, à préparer l'assaut et à s'entraîner rigoureusement, la première vague de 15 000 à 20 000 soldats canadiens est passée à l'attaque le matin du 9 avril 1917.

Au cours de la première phase de l'assaut, les bataillons canadiens ont subi de lourdes pertes en raison des tirs redoutables et meurtriers des mitrailleuses. Mais dès le premier jour, vers midi, ils s'étaient déjà emparés de la plus grande partie de la crête fortement défendue et le 12 avril, les Alliés avaient repris le contrôle des hauteurs surplombant la plaine de Douai.

En souvenir de la bataille de la crête de Vimy, les Canadiens sont encouragés à réfléchir à l'héroïsme et aux sacrifices de ceux qui ont combattu avec acharnement pour rétablir la paix en Europe pendant la Première Guerre mondiale.

« Malgré les pertes énormes subies par le Corps canadien à la bataille de la crête de Vimy, ils ont remporté une victoire dont on se souvient à ce jour comme l'une des plus importantes réalisations militaires du Canada. En cette période de grande instabilité dans le monde, nous honorons la mémoire de tous ceux qui ont combattu et qui ont péri à la crête de Vimy en nous engageant à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver et protéger la paix et la liberté dont nous jouissons au prix de leur sacrifice. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« La bravoure et le sacrifice des soldats canadiens pendant la bataille de la crête de Vimy ont permis aux Alliés de remporter l'une des plus importantes victoires de la Première Guerre mondiale. Les actions courageuses des Canadiens en uniforme pendant les grands conflits de la première moitié du XXe siècle et celles des membres des Forces armées canadiennes au cours des dernières années ont contribué à faire en sorte que la paix et la liberté demeurent des piliers de la société canadienne. N'oublions jamais. »

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

